Nogometaši Barcelone slavili su sa 2-1 (0-0) na gostovanju kod Betisa, a pobjedu Kataloncima i osiguranje plasmana u Ligu prvaka donio je Jordi Alba sjajnim volejem u posljednjoj minuti posljednje utakmice subotnjeg programa 35. kola La Lige. Spektakularno je Alba zabio u 94. i rastužio Sevillu... OVDJE pogledajte trenutak savršenstva.

Ansu Fati u prvom dodiru dao gol

Barcelona je povela golom Ansua Fatija koji je u 75. minuti ušao u igru, a minutu poslije u prvom dodiru s loptom postigao pogodak. Radost Barceloninih navijača nije dugo trajala, jer je njen bivši igrač Marc Bartra izjednačio u 79. minuti nakon ubačaja Fekira.

Kad se činilo da će dvoboj na Benito Villamarinu završiti bez pobjednika, u posljednjoj minuti sučevog dodatka Jordi Alba je na volej dočekao ubačaj Danija Alvesa i "probušio" mrežu poslavši projektil iznad glave domaćeg vratara Claudija Brava.

Barcelona je tako došla do 69 bodova i osigurala da će prvenstvo završiti među četiri najbolje momčadi koje će tako steći pravo igranja u Ligi prvaka. Barcelona ima pet bodova više od Seville, a osam više od Atletico Madrida, ali obje momčadi imaju i utakmicu manje. No, 11 bodova više od Betisa jamstvo su da Katalonce ne mogu prestići više od dva kluba. Betisu ostaje nada da u preostala tri kola može prestići Atletico ili Sevillu.

Alaves poražen

Nogometaši Alavesa poraženi su s uvjerljivih 4-0 na gostovanju kod Celte u Vigu, čime su ostali na dnu ljestvice španjolske La Lige i najizgledniji su kandidati za preseljenje u drugoligaško društvo.

Iago Aspas (34, 66) je bio dvostruki strijelac za domaćine koje je već u 6. minuti u vodstvo doveo Galhardo, a za 3-0 je vlastitu mrežu pogodio Navarro (57) koji je sedam minuta poslije zaradio i crveni karton.

Alaves ima 28 bodova i zaostaje šest bodova za Granadom koja drži 17. poziciju, posljednju koja donosi ostanak u La Ligi, a do kraja sezone ostala su još tri kola.

Cadiz razbio Elche

Cadiz je domaćom pobjedom 3-0 protiv Elchea povećao svoje izglede za opstanak. No, sve do 80. minute bilo je 0-0. Tada je mrežu gostiju pogodio Negredo, a slijedili su pogoci Sobrina (83) i Lozana (90+3) za sedmu ovosezonsku pobjedu Cadiza koji je došao do 35 bodova i nalazi se na 16. poziciji.

Bez pogodaka završio je subotnji obračun Athletica i Valencije u 35. kolu španjolske La Lige odigran u Bilbau. Domaći su imali više prilika za postizanje pogotka, a posljednje dvije u sučevom dodatku, kad je gostujući vratar Mamardašvili prvo obranio udarac glavom sa desetak metara Inakija Williamsa te potom iz gotovo identične situacije minutu poslije, kad je Asier Villalibre pogodio gredu.

Athletic je sa 52 boda ostao na sedmom mjestu, a Valencia ima 44 boda i zadržala je 10. poziciju.

Španjolska - 35. kolo

Mallorca - Granada 2-6 (Sevilla 28, Raillo 58 / L. Suarez 6, Escudero 46, Puertas 55, Molina 69, 90, Uzuni 78)

Athletic - Valencia 0-0

Celta - Alaves 4-0 (Galhardo 6, I. Aspas 34, 66, Navarro 57-ag)

Cadiz - Elche 3-0 (Negredo 80, Sobrino 83, Lozano 90+3)

Betis - Barcelona 1-2 (Bartra 79 / Fati 76, Alba 90+4)

Getafe - Rayo V. (ned, 14.00)

Villarreal - Sevilla (ned, 16.15)

Espanyol - Osasuna (ned, 18.30)

Atletico - Real M. (ned, 21.00)

Odigrano u petak:

Levante - Real S. 2-1 (Miramon 53, Melero 90 / David Silva 66)

Ljestvica