Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru počinje za nešto više od dva mjeseca i bit će to prvo u povijesti koje se ne održava tijekom ljeta. Trajat će od 20. studenog do 18. prosinca 2022. godine, a na njemu će igrati i Hrvatska i to u skupini s Marokom, Kanadom i Belgijom.

Nažalost, ovo će Svjetsko prvenstvo biti jedno od nedostupnijih i nepovoljnijih za sve gostujuće navijače, pa tako i Hrvate i u Katar će moći samo oni dubljeg džepa. Engleska stranica The Punters Page izračunala je koliko će navijače svake od zemalja sudionika na Mundijalu koštati odlazak u Katar i gledanje utakmica s tamošnjih tribina. I pripremite se na šok.

Cijene uključuju let, noćenja u hotelu, prosječnu dnevnu potrošnju navijača, hranu i piće. Uvjerljivo će najskuplje proći oni iz država Južne Amerike, koji će trebati oko 36 tisuća kuna kako bi pratili svoje reprezentacije samo u grupnoj fazi natjecanja.

Cifra je astronomska

Izračunali su isto tako i koliko će trebati Hrvatima, a cifra nije bog zna koliko manja. Hrvatima će za grupnu fazu natjecanja biti potrebno oko 27 tisuća kuna, a ako se dogodi kojim slučajem da Vatreni dođu do finala trebat će vam, pazite sada, oko 120 tisuća kuna!

Stranica je detaljno izračunala koliko koštaju avionske karte te putovanja unutar Katara s obzirom na ždrijeb. Čak i za samo pivo morat ćete izdvojiti oko 10 funti, to jest više od 80 kuna.

Izračunali su i koliko će koštati praćenje utakmica od doma, odnosno koliko ćete dati za hranu i piće tijekom prvenstva, s obzirom na potrošačke navike i kupovnu moć. A cifra je oko 350 kuna.