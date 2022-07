Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji član Dinama, Marko Pjaca, je u ljeto 2016. godine nakon Europskog prvenstva prešao u Juventus u transferu vrijednom 29,4 milijuna eura. Svi se sjećamo njegovih driblinga protiv Portugala u produžecima na tom turniru, a posljednja utakmica u Dinamu mu je bila protiv makedonskog Vardara.

Krenuo je dobro u Juventusu, čak i zabio pogodak u osmini finala Lige prvaka, no dogodila mu se strašna ozljeda prednjih križnih ligamenata u prijateljskom susretu protiv Estonije. Više nikada nije dobio pravu priliku za Juventus.

U Schalkeu na pozajmici je također imao korektnu sezonu nakon povratka od ozljede, ali zbog neispunjenih obećanja tadašnjeg trenera nije tamo dugotrajno ostao. Juventus ga je poslao na novu posudbu, ovoga puta u Fiorentinu gdje su mu otišli ligamenti drugog koljena.

Vraća se u Dinamo?

Svoje mjesto pod suncem je tražio i u belgijskom Anderlechtu te Genoi gdje je ponekad znao bljesnuti. Hrvatski strateg Ivan Jurić ga je doveo u Torino na posudbu prošle sezone gdje se zagrebački dečko nije osjetno nametnuo na svojoj poziciji. Marko trenutno trenira sa u23 momčadi Juventusa i provodi svoje zadnje ljetne pripreme s torinskim gigantom.

Pjaca ulazi u zadnju godinu ugovora sa svjetskim velikanom, te postoje naznake da bi moglo doći do raskida istog. Bivši hrvatski reprezentativac je u ovih šest godina dva puta dobio poziv Dinama za dolazak na posudbu, ali to mu nije bila do sada želja. Talijanski novinar Romeo Agresti je ranije ovoga tjedna javio da će 27-godišnjak karijeru vjerojatno nastaviti u Sampdoriji, te da će tamo pokušati po tko zna koji put revitalizirati karijeru.

Ugledna Gazzetta dello sport javlja kako se Marko nećka oko trogodišnjeg ugovora vrijednog 2.7 milijuna eura po sezoni. Ranije ovog ljeta se Alen Halilović vratio u Rijeku i pokazao da je shvatio kako je preskočio par koraka u karijeri koju želi podići na viši nivo. Možda se i Marko odluči za ovakav potez s povratkom u Dinamo.