Srpski izbornik Dragan Stojković Piksi odveo je Srbiju prvi put na Europsko prvenstvo od njenog odvajanja od Crne Gore. Posljednji put su bili 2000. kada je sadašnji izbornik bio kapetan. U razgovoru za Mozzart Sport žestoko se obrušio na kritičare.

Piksi je kazao kako je svjestan da su "svi izbornici i svi znaju bolje".

"Tako su mi oni nogometni znalci, koliko oni razumiju nogomet, rekli 'tri-četiri komada Bugarima'. I onda se prekrižiš i pitaš jesu li ti ljudi normalni. Ne znam na temelju čega se širi taj optimizam. Lako je pričati kad oni nisu u tvojoj koži. Kada smo išli u Švedsku igrati Ligu nacija dao sam izjavu za medije da ćemo pobijediti. Jedan me zove i kaže 'Draga, nemoj tako, samo se nemoj izgubiti, to je super'. A, to je veliko ime. Mislim, 'veliko'… Pa remi nam ne donosi ništa, Norveška je prva u grupi. Pa to je razlika kako ja razmišljam, a kako oni. Uvijek traže alibi nemoj obećavati, nemoj ovo, nemoj ono. Ja nisam takav, jednostavno vidim drugačije, vidim iskrenije".

Piksi je kazao kako mu je prije Eura najveća želja da nema većih problema s ozljedama kakve je imao uoči SP-a u Katru te je izrazio optimizam da će momčad imati dovoljno vremena da "zategne šarafe".

Bio je posebno emotivan kada se osvrnuo na protekle kvalifikacijske utakmice i pobjedu protiv Portugala. "Ta utakmica u Lisabonu… Za mene je povijesna. I onda dođe netko i kaže 'imali su sreće'. Kako vas nije sram!? Što gledate? Tko ste vi, kakve komentare komentirate ? Jeste li gledali 90 minuta utakmice? Kako možete reći da je to sreća? Način na koji smo igrali, način na koji smo se ponašali na terenu protiv velike momčadi kao što je Portugal - za to možete samo reći 'bravo dečki'.

Čak ako nisi prošao. Ne znam što ti kao trener trebaš napraviti da se nekome tamo dopadneš. Velika većina će reći bravo. To su povijesni rezultati. Ali, negdje vidim da netko stalno… neću tražiti da me netko voli, dovoljno mi je da me voli moja obitelj. Ali nemoj omalovažavati nečiji trud. Ljudi se bore. Igrači dolaze kao volonteri i igraju za svoju zemlju.

Reprezentacija, to je nešto... To se mora podržati. Svima je u interesu da Srbija bude uspješna. A posebno je važno da igrači osjete podršku. I zato nikako ne mogu razumjeti, a pogotovo ljude iz nogometa, koji žele degradiradirati nečiji trud, nečije znanje, borbenost, požrtvovnost…", rekao je između ostalog legendarni Piksi.

Podsjetimo, ždrijeb skupina Europskog prvenstva je u subotu, 2. prosinca. Hrvatska se nalazi u trećem šeširu, Srbija je u četvrtom te postoji mogućnost okršaja već u grupnoj fazi.

