Srbiju na početku kvalifikacija čeka domaća utakmica s Litvom pa gostovanje u Crnoj Gori. Za početak je Piksi otkrio kako je 31-godišnji Marko Dmitrović završio reprezentativnu karijeru.

"Što se tiče Marka Dmitrovića, obavijestio nas je da više neće igrati za reprezentaciju Srbije i da se hoće posvetiti klupskim obavezama. Ja mu se zahvaljujen na svemu. Po njegovim riječima imamo dovoljno mladih igrača kojima treba pružiti šansu i to je to. Nema nikakvih problema. To je istina", rekao je Stojković koji se zbog ispadanja Srbije na Svjetskom prvenstvu u Kataru odlučio ispričati naciji.

"Dugujem ispriku naciji zbog očekivanja koja su bila prenaglašena i dugujem ispriku svima koji su bili u Dohi i uz nas. Pružali su nam podršku, ali smo razočarali. Ove kvalifikacije za EP bi trebale povratiti ponovno ugled i reputaciju koju smo stvarali dvije godine. Smatram da moramo biti spremni na to da će svaka utakmica u kvalifikacijama predstavljati finale i na to ćemo gledati."

"Znamo gdje smo griješili i što trebamo popraviti, pretpostavljam da to svi znaju, a to je da defenzivna slika bude drugačija i odgovornija, ali kada govorimo o defenzivi ne možemo gledati individualno, nego samo momčadski. Jedna momčad u modernom nogometu se ogleda u svim zadacima".

Srbija je uspjela 'preoteti' Lazara Samardžića Njemačkoj, ali će Stefan Bajčetić zato igrati za Španjolsku. No, Piksi tvrdi da veznjak Liverpoola nije izgubljen za Srbiju.

"Obavio sam razgovor s njim i ono što je važno je da nije spreman igrati ni za Španjolsku ni Srbiju, to je moje osobno mišljenje. To je prebrzo došlo na njegova leđa, a sad se i ozlijedio i šteta što neće igrati do kraja sezone. Nećemo se predati, ali nećemo ga uvjeravati i vršiti pritisak."

Uz Srbiju u kvalifikacijskoj skupini za Euro su još Bugarska, Mađarska, Litva i Crna Gora.