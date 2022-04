Pierluigi Collina jedan je od najpoznatijih nogometnih sudaca u povijesti. Pred njegovim strašnim pogledom hladni nisu ostali ni oni najhrabriji, a Talijan je i danas aktivan u nogometnom suđenju, samo ne na terenima.

Collina danas radi kao šef sudaca unutar FIFA-e i IFAB-a. Za talijanske medije, Collina je pričao o velikoj promjeni u nogometu, koje bi se trebale dogoditi već u Kataru na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Legendarni ćelavac tvrdi da će se novim pravilom spasiti nogomet, odnosno da će se poboljšati cijeli doživljaj.

Riječ je o efektivnom dijelu nogometnog susreta, odnosno o nadoknadi, koja bi se na Svjetskom prvenstvu mogla popeti i do 10 minuta. Sve kako bi se poboljšao nogomet koji svi toliko volimo i pratimo.

Vrijeme za promjene

"Danas je prihvaćeno da je odlično kada utakmica ima 60 minuta efektivne igre. Mi u FIFA-i ćemo objasniti sucima na SP-u kako da nadoknade izgubljeno vrijeme, ali za postignute golove. Ako u jednom poluvremenu padne tri pogotka, prosječno slavlje traje minuti i pol, odnosno pet minuta slavlja u kojima se ne igra nogomet. Ako želimo biti precizniji, morat ćemo biti spremni na vremenski dodatak od po devet, deset minuta", rekao je Collina.

Otkrio je kako po statistici, neke momčadi efektivno igraju 52 minute, neke 40-ak, a neke 60-ak minuta.

"Ako se to sve zbroji tijekom jedne sezone, razlike postaju ogromne. Druga stvar koju treba uzeti u obzir je da navijači na stadionu i na TV-u ekranima svojim novcem plaćaju gledanje nogometa od 90 minuta, a ponekad vide 45 minuta igre. Pola cijene karte ide na neaktivnost, a većina vremena odlazi na izvođenje auta ili gol-auta", priča Collina.

"To su stvari koje su jako važne za nogomet. Zato smo prije 30 godina donijeli odluku da igrač ne može namjerno nogom vratiti loptu vrataru i da ju on uzme u ruke. To je dovelo do toga da nogomet postane zanimljiviji. Sada razmišljamo da napravimo nešto slično", zaključio je.