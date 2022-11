Nogometaši Liverpoola savladali su u gostima ekipu Tottenhama s 2-1 u utakmici 14. kola engleske Premier lige. Mohamed Salah doveo je goste u vodstvo u 11. minuti, a egipatski napadač postigao je svoj drugi pogodak na utakmici u 40. minuti, nakon velike greške igrača Tottenhama Erica Dyera.

Rezultat je u 70. minuti smanjio Harry Kane nakon asistencije Šveđanina Dejana Kuluševskog. Ivan Perišić je odigrao cijeli susret za domaćine i ponovo je odigrao sjajno, bio je najbolje ocjenjeni igrač Tottenhama prema SofaScoreu s ocjenom 7.4, ali to nije bilo dovoljno da londonska ekipa napravi više.

Tottenham zauzima četvrto mjesto Premier lige sa 26 bodova, osam manje od lidera Arsenala, dok je Liverpool prekinuo niz od dva uzastopna poraza i sada je na osmom mjestu sa 19 bodova.

'Teško ćemo do titula'

Zbog cijele te situacije, kao i zbog burnih reakcija navijača koji su zviždali igračima još na utakmici, trener Antonio Conte zaprijetio je, indirektno, odlaskom iz kluba.

"U svakom trenutku dužni smo pokazati poštovanje prema našim navijačima. Oni navijaju za nas i plaćaju ulaznice. Istovremeno, pitate li me jesam li razočaran, jesam. Važno je biti u svakom trenutku biti iskren. Stalno ponavljam jedno te isto. Tek smo započeli proces. Nakon jedne godine napravili smo puno pomaka unaprijed, a ako netko misli da smo spremni za titule, moram biti iskren i reći da je to jako, jako teško. Ne mogu ih obećati u ovom trenutku, zasad smo daleko od njih. Tražim da mi se da vremena i da se bude strpljiv", komentirao je pasionirano Conte.

Zatim je pozvao još jednom da mu se da vremena i da treba biti strpljiv.

"Dovoljno sam iskusan da kažem da smo daleko od timova koji su navikli na pobjede i imaju jake momčadi. Bit će dobro ako to shvatimo. Svi žele pobjeđivati, ja prvi. Budemo li svi imali strpljenja, bit će u redu, u protivnom nastavljamo i vidjet ćemo što će biti na kraju sezone. Za mene su strast i entuzijazam gorivo. Moram to imati, to mi je jako, jako važno."