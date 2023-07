Već i ptice na grani znaju da se Ivan Perišić želi vratiti kući, na Poljud, u Hajduk. Međutim, iako je to želja ''Perije'', cijelog kluba, ali i hajdučkog navijačkog puka, situacijom ipak upravlja Tottenham.

Hrvatski reprezentativac pojavio se na pripremama londonskog kluba s kojim ima ugovor na još godinu dana. Kako bi došao u Hajduk, taj ugovor mora biti raskinut, a problem je to što Perišićeva mjesečna plaća iznosi oko milijun eura mjesečno, što znači da bi Tottenham Perišiću morao raskinuti ugovor, te mu isplatiti skoro 12 milijuna eura. Naravno, ni trener još Perišiću nije rekao da na njega ne računa.

Želje su jedno...

Situaciju je prokomentirao i novinar Sky Sportsa Dharmesh Sheth, koji je specijaliziran za Tottenham: ''Situacija je jako specifična, on želi otići. Želi se vratiti u Hrvatsku i igrati za Hajduk. Ali to je jedno, a mogućnosti su drugo. Može on pričati što god želi, ali sve je na Tottenhamu. Onog trenutka kad bude odlazio iz kluba, odlazit će po uvjetima koje odabere Tottenham."

