Navijački puk bijesni: 'Navucite šator preko Poljuda da budemo cirkus do kraja, ionako nam se svi smiju'

Ivan Perišićnije više igrač Hajduka, potvrdio je to sportski direktor kluba Nikola Kalinić. Navijači su na društvenim mrežama rasuli žestoku paljbu - jedni po Perišiću, drugi po klupskom vodstvu.

Perišić je na naslovnice došao posljednjih dana zbog sukoba s trenerom Gennarom Gattusom zbog kojeg nije konkurirao za dvoboj s Lokomotivom. Talijanski stručnjak nakon utakmice s Lokosima je otkrio kako mu je Ivan došao prije dvadesetak dana u ured i zatražio odlazak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navijači su ispod objave u kojoj Nikola Kalinić objašnjava situaciju i odlazak Perišića ostavili na stotine nezadovoljnih komentara:

''Ne znaš tko je veći debil. On što je došao u Hajduk, navijači koji su ga zvali ili uprave koje su vodile klub zadnjih godina. Navucite šator preko Poljuda da budemo cirkus do kraja, ionako nam se svi smiju'', ''Izdajnik, iskoristija je klub i izda je navijače, nikad više na Poljud, smeće od čovika'', ''Hvala ti Perišiću za ništa...Hajduk je bia i bit će, a ti se srami dok hodaš ulicama svoga grada'', ''Prodajem dres sa brojem 4'', samo su neki od komentara koji žestoko udaraju po članu Vatrenih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane, ima onih i koji su opleli po Kaliniću, Gattusu i klubu: ''Svi problemi su nastali kad si se ti Kaliniću vratio u Hajduk kao igrač. Podrška Ivanu Perišiću'', ''Moj Kaliniću pa Gattuso ne zna komu glavu nosi. Vi otkantate Perišića zbog nikakvog trenera'', ''Gattuso odlazi, trener si nikakav to će se pokazati u iduća dva do tri tjedna ovima kojima to jos nije jasno'', ''Dabogda se raspa cili klub do sutrašnje utakmice.''

"Žao nam je što se stvorila atmosfera koja se izrazito negativno odrazila na Klub, ali posebno na Ivana i obitelj koji su nezasluženo doživjeli brojne neugodnosti. Znalo se od prvog dana da Ivan vjerojatno ostaje do kraja ljeta. Nažalost, u posljednjih nekoliko dana došlo je do nesuglasica koje su rezultirale sporazumnim dogovorom te su obje strane u mirnom tonu zaključile kako se suradnja neće nastaviti. U narednim danima ćemo donijeti odluku hoće li razlaz biti u formi transfera ili sporazumnog raskida ugovora. Zbog izrazite važnosti utakmice koja je pred nama, potpuni fokus cijelog Kluba je na uzvratnoj utakmici zato pozivam navijače da daju punu podršku momčadi i stručnom stožeru pred ispunjenim Poljudom na putu prema play-offu", rekao je Kalinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa