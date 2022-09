Ivan Perišić ovog je ljeta preselio iz Intera u londonski Tottenham te je u vrlo kratkom roku zaludio njihove navijače, ali i englesku javnost. U početku je kretao s klupe, ali je Antonio Conte ubrzo vidio njegov utjecaj na igru Tottenhama te je hrvatski reprezentativac vrlo brzo zauzeo mjesto u prvoj postavi.

A koliko je zaludio čelnike Tottenhama objašnjava Dean Jones, novinar zadužen za transfere. O našem Periji pričao je za Givemesport te je otkrio kako Tottenham radi na velikom transferu u posljednjim trenucima prijelaznog roka.

"Spursi traže verziju Ivana Perišića, samo za desnu stranu. Yannick Carrasco i Daniel James su bili kandidati, kao i Adama Traore. Njegova vrijednost je skočila na 20 milijuna eura", otkriva Jones.

Želi ofenzivne bekove

Traore je drugu polusezonu protekle sezone odradio na posudbi u Barceloni, a otkako se vratio u Wolverhampton nije u prvom planu. Wolvesi na desnoj strani imaju nekoliko rješenja, a očito im Traore više nije zanimljiv, a Conte bome jest.

On bi od Traorea napravio novog Perišića, ofenzivnog beka. Španjolca su često kritizirali zbog manjka konkretnosti, odnosno zbog činjenice da je za Wolvese u 163 premierligaške utakmice upisao tek osam pogodaka i 16 asistencija. No, valja istaknuti kako je on jedan od rijetkih igrača u Europi koji imaju preko 90 posto uspješnih driblinga.

Očito su u Tottenhamu totalno poludjeli za Perišićem pa što prije žele ispuniti momčad drugim "Perišićima". No, ostalo im je još malo vremena, sat otkucava…