Sanchez spasio Arsenal u nadoknadi, City preokretom stigao do pobjede

City je gubio nakon poluvremena, no u nastavku susreta je okrenuo rezultat ostvarivši jedanaestu uzastopnu ligašku pobjedu.

Domaćin je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela autogolom Nicolasa Otamendija nakon ubačaja iz kornera. Izjednačio je Sergio Aguero iz kaznenog udarca u 47. minuti, a pobjedu Cityju donio je više sretno nego spretno Raheem Sterling u 84. minuti.

Gostujuću pobjedu je ostvario i Arsenal koji je golom Alexisa Sancheza u drugoj minuti sudačke nadoknade iz kaznenog udarca slomio Burnley.

U prvom nedjeljnom susretu Southampton je pobijedio Everton 4-1, a za goste je posljednjih 15 minuta igrao hrvatski nogometaš Nikola Vlašić.

Everton se dobro držao u prvom poluvremenu koje je završilo 1-1, no u nastavku je uslijedio potom gostiju iz Liverpoola. Domaćin je poveo u 18. minuti golom Dušana Tadić, a izjednačio je u 44. minuti sjajnim pogotkom Gylfi Sigurdsson. Southampton je do nove prednosti došao u 52. minuti golom Charliea Austina, a isti je igrač šest minuta kasnije zabio za 3-1. Pobjedu domaćina potvrdio je Steven Davis u 87. minuti. Vlašić je za goste igrao posljednjih 15 minuta.

City vodi na ljestvici sa 37 bodova, osam bodova više od Manchester Uniteda, dok je na trećem mjestu Chelsea sa 26 bodova.

REZULTATI Huddersfield Town - Manchester City 1-2 (Otamendi 45+1ag / Aguero 47-11m, Sterling 84) Burnley - Arsenal 0-1 (Sanchez 90+2-11m) Southampton - Everton 4-1 (Tadić 18, Austin 52,58, Davis 87 / Sigurdsson 45)

U subotu: Liverpool - Chelsea 1-1 (Salah 65 / Willian 85) Crystal Palace - Stoke City 2-1 (Loftus-Cheek 56, Sakho 90+2 / Shaqiri 53) Manchester United - Brighton 1-0 (Dunk 66-ag) Newcastle United - Watford 0-3 (Hughes 19, Yedlin 45+1ag, Gray 62) Swansea City - Bournemouth 0-0 Tottenham - WBA 1-1 (Kane 74 / Rondon 4)

U petak: West Ham - Leicester City 1-1 (Kouyate 45 / Albrighton 8)

LJESTVICA: 1. Manchester City 13 12 1 0 42 8 37 2. Manchester United 13 9 2 2 28 6 29 3. Chelsea 13 8 2 3 24 11 26 4. Arsenal 13 8 1 4 23 16 25 5. Tottenham 13 7 3 3 21 10 24 6. Liverpool 13 6 5 2 25 18 23 7. Burnley 13 6 4 3 12 10 22 8. Watford 13 6 3 4 22 21 21 9. Brighton 13 4 4 5 13 14 16 10. Southampton 13 4 4 5 13 15 16 11. Huddersfield Town 13 4 3 6 9 19 15 12. Leicester City 13 3 5 5 17 19 14 13. Bournemouth 13 4 2 7 11 14 14 14. Newcastle United 13 4 2 7 11 17 14 15. Stoke City 13 3 4 6 16 26 13 16. Everton 13 3 3 7 13 28 12 17. WBA 13 2 5 6 10 19 11 18. West Ham United 13 2 4 7 12 26 10 19. Swansea City 13 2 3 8 7 15 9 20. Crystal Palace 13 2 2 9 8 25 8