Trener Manchester Cityja Pep Guardiola požalio se da u svojoj momčadi nema golgetera kao njegovi najveći suparnici u Premier ligi. To je izjavio uoči subotnjeg derbija u gostima kod Chelseaja.

"Mi nemamo oružje kakvo imaju druge momčadi, Manchester United, Chelsea ili Tottenham. Mi nemamo igrača koji će sam u sezoni zabiti 25 golova. Zato se moramo koristiti onime što imamo kao momčad. Morat ćemo to raditi momčadski ove sezone", kazao je Guardiola, čija momčad vrijedi malo više od milijardu eura.

Prozvao navijače

Posljednjih dana,i nače, porječkao se s navijačima. Guardiola je nakon utakmice s Leipzigom koju je City dobio sa 6-3 kazao, kako je iznenađen što je na tribinama bilo 38.000 navijača, a kapacitet stadio Etihad je oko 54.000. Kevin Parker, glavni tajnik službenog kluba navijača Cityja, rekao je britanskim medijima kako je iznenađen Guardiolinim komentarima.

"Ne razumije poteškoće koje bi neki ljudi mogli imati u srijedu navečer," rekao je Parker.

"Možda moraju razmišljati o djeci, možda si to ne mogu priuštiti, još uvijek postoje problemi vezani uz COVID...Ne vidim zašto to komentira. On je apsolutno najbolji trener na svijetu, ali, kazano na najljepši mogući način, mislim da bi se toga trebao držati."

Ukoliko u subotu City pobijedi Chelsea, Guardiola će postati najuspješniji treneru u povijest Citya, nadmašit će 58 godina stari rekord Lesa McDowalla. Za sada Guardiola ima 220 pobjeda u 302 utakmice sa Cityjem.