Legenda engleskog nogometa i bivši igrač Manchester Uniteda, Paul Ince , posljednji je koji se pridružio kritikama i sasuo paljbu po Crvenim vragovima nakon bolnog 5:0 poraza protiv Liverpoola na ld Traffordu.

"Ne možete očekivati od menadžera koji je ispao iz lige s Cardiffom pa pobjegao u Molde, da će doći u najveći klub na svijetu i proizvesti ekipu koja će igrati protiv najboljih, pogotovo s pomoćnim osobljem koje mu je na raspolaganju”, započeo je.

"U njegovu stožeru imate čovjeka koji je do nedavno trenirao momčad Uniteda do 23 godine (Kieran McKenna), zatim Michaela Carricka koji nema nikakvog trenerskog iskustva te Mickyja Phelana za kojeg doista ne znam što mu je uopće posao", dodao je i nastavio.

"Volio bih jednom otići do Carringtona i pogledati tjedan dana njihovih treninga, zanima me čime se bave. Treniraju li obrambene zadatke? Uvježbavaju li situacije gdje se njihovi igrači moraju nalaziti u određenim trenucima? Sve je to smiješno jer golove primaju kao na traci. Nisam siguran treniraju mali nogomet, odbojku, glavomet i sve te gluposti. Ne znam što rade na treningu, ali voglio bih vidjeti”, poručio je Ince.