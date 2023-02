Trijumfom Real Madrida u finalu Svjetskog klupskog prvenstva u Rabatu, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić stigao je do svojeg 22. trofeja u dresu Kraljevskog kluba.

Ovo mu je ujedno i peti naslov na Svjetskom klupskom prvenstvu. Modrić je s Realom osvojio i pet Liga prvaka, tri španjolska prvenstva, četiri europska Superkupa, četiri španjolska Superkupa, te jedan Kup kralja.

Dodajmo kako je klupski rekorder Brazilac Marcelo s čak 25 trofeja. Modrić je osvojio i šest trofeja s Dinamom pri čemu tri prvenstva, dva Kupa i Superkup. Jedino mu nije pošlo za rukom osvojiti trofej s Tottenhamom čiji je dres nosio od 2008. do 2012.

Utakmica s osam pogodaka

Već nakon osamnaest minuta igre Real je vodio 2-0. Prvo je u 13. minuti Vinicius Junior pobjegao suparničkoj obrani te lako postigao prvi pogodak na susretu, dok je u 18. Federico Valverde povećao na 2-0. Bila je to akcija koju je počeo hrvatski nogometaš Luka Modrić.

Do daha je Al Hilal došao u 26. minuti kada je izveden brz kontranapad, a Marega je bio strijelac za 1-2. No, nije dugo klub iz Saudijske Arabije vjerovao u čudo, jer je gotovo sve odlučeno početkom drugog dijela kada su Madriđani postigli nova dva pogotka.

Prvo je Karim Benzema u 54. povećao na 3-1, a potom je urugvajski veznjak Valverde postigao novi pogodak te je u 58. minuti već bilo 4-1. U velikom dijelu drugog dijela bila je to gotovo revijalna utakmica u kojoj su do kraja još zabijali Vinicius Junior za Real, dok je na drugoj strani dva gola dao Brazilac Vietto.Luka Modrić je igrao do 74. minute.