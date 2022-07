Bivši nogometaš Hajduka, nekada i najveći talent tog kluba, te povremeni hrvatski reprezentativac, Domagoj Bradarić, ostvario je transfer iz Lillea u talijansku Salernitanu.

Bradarić je novi igrač talijanskog prvoligaša, a platili su ga nemalih pet milijuna eura i potpisao je ugovor do 2026. godine. No, od tog transfera dio će novca dobiti i Hajduk. Vjerojatno nisu računali da će Bradarić obaviti tako unosan transfer, s obzirom na to da gotovo uopće nije igrao prošle sezone u Francuskoj, ali na Poljud bi trebalo kapnuti oko pola milijuna eura jer dogovoreno je da Hajduk dobije 10 posto od sljedećeg transfera.

Bradariću je to prilika da oživi karijeru koja je trenutno u teškoj fazi stagnacije. Bradarić je prije tri godine bio velika zvijezda Hajduka i njihov tada najveći talent, igrao je u reprezentaciji kod Zlatka Dalića i ostvario je veliki transfer vrijedan 6.5 milijuna eura u redove tada vrlo moćnog Lillea.

Ipak, promjenom trenera i ulaskom u nešto lošiju formu, Bradarić je ispao iz momčadi i na kraju se ni na koji način nije uspio vratiti u nju. Pozdravio se u međuvremenu i s reprezentacijom, ali sada ima odličnu priliku za revitalizaciju svoje karijere. Doduše, Salernitana je klub koji je prošle sezone jedva izborio ostanak u Serie A, odnosno samo ih je jedan bod dijelio od ispadanja, ali ove sezone navodno kreću ambicioznije.