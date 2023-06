Nogometaši Barcelone u netom završenoj sezoni osvojili su naslov prvaka Španjolske nakon čeziri sezone pauze.

Katalonski velikan ovime je prekinuo dominaciju Reala, ovaj naslov ostat će upamćen po činjenici koja zvuči poprilično nevjerojatno - Barca je do titule stigla bez ijednog gola iz jedanaesterca u cijeloj sezoni.

No, to ne znači da najstroža kazna nije bila dosuđena u nihovu korist. Katalonci su dva puta imali priliku zabriti s bijele točke, no oba puta bili su neuspješni. Robert Lewandoeski nije iskuristio penal protiv Almerije, a Ferran Torres protiv Valencije.

Posljednja momčad koja je uspjela osvojiti naslov španjolskog prvaka bez gola iz penala bila je Valencia, kojoj je to uspjelo prije čak 81 godinu.