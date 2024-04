BIT ĆE KAZNI / Ovo niste mogli vidjeti na TV-u: Boysi zaplavili, ali 'zapalili' Kranjčevićevu

Nogometaši Dinama pobijedili su Lokomotivu 1:0 na gostovanju u Kranjčevićevoj u 31. kolu HNL-a i privremeno preuzeli prvo mjesto na tablici. Pobjedonosni gol za Plave postigao je Sandro Kulenović u 60. minuti, a Plavi su u toj utakmici imali gromoglasnu podršku s tribina. Njihovi najvjerniji navijači, Bad Blue Boysi, do posljednjeg su mjesta ispunili svoju tribinu. No, uz to što su navijali, Boysi su nekoliko puta zapalili i baklje, zbog čega će klub biti zasigurno kažnjen.