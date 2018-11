OVO JE MLADIĆ KOJI BI MILAN TREBAO VRATITI U VRH: Upoznajte najnoviju brazilsku nogometnu senzaciju

Jedan od najvećih brazilskih talenata u zadnjih deset godina u siječnju će doći u Italiju

U sjeni transfera Viniciusa Juniora u Real Madrid na brazilskom tlu odigrala se prava mala drama, a u njenom epicentru bio je Lucas Paqueta, najnoviji proizvod Flamengove nogometne škole. Red za njegov potpis bio je dug, s Milanom i Paris Saint Germainom na čelu i gotovo svim engleskim velikanama u pozadini.

Dogodilo se da, pomalo neočekivano, kao najuspješniji iz pregovora izađu predstavnici talijanskog velikana i sada je sve dogovoreno, Paqueta će u siječnju postati novi igrač crveno-crnih. Točan iznos odštete još nije poznat, ali i sama činjenica da su Leonardo i društvo iz igre izgurali PSG govori dovoljno o tome koliko su spremni platiti.

Talentirani mladić ime je dobio prema Ilha da Paquetái, malenom otoku smještenom u zaljevu Guanabara. Bljeskovi njegove kvalitete prvi puta su viđeni u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo U20 u Južnoj Koreji gdje je bio član momčadi u kojoj su igrala i imena poput Richarlisona i Davida Neresa, o kojima europska nogometna javnost danas ipak zna bitno više nego o Paqueti. U ranijim godinama činilo se kako će on biti prototip “desetke”, ali s vremenom se razvio u svestranog ofenzivnog veznjaka i najugodnije iznenađenje tekuće sezone brazilskog prvenstva.

Podsjeća na staru gardu brazilskih tehničara

Najjači adut koji ide u korist teze prema kojoj Paqueta nije samo jedan od brazilskih talenata koji će “propasti” u tranziciji iz južnoameričkog u europski nogomet je i njegov stil igre. Kretnjama na terenu, sjajnim pregledom igre i profinjenom tehnikom neodoljivo podsjeća na one najbolje koji su Brazil mijenjali Europom. Mnogi europski mediji već su ga prozvali novim Kakom i ako dobro pogledate neku od njegovih najboljih predstava primijetit ćete da ta usporedba uopće nije promašena. Dapače, dugo nismo imali igrača koji je toliko podsjećao na staru gardu brazilskih nogometaša kao što sada imamo u Paquetai.

Ono što ima zajedničko s većinom brazilskih nogometaša koji godinama stižu u lige petice je sjajan dribling. Stil nogometa u Brazilu jednostavno ne dozvoljava klubovima da proizvode nogometaše bez da razviju tu vještinu do svog maksimuma, a kada je riječ o igraču ove razine talenta onda je maksimum prilično visok. Međutim, Paqueta demonstrira možda i nešto što je bitnije za Milan čije će boje u budućnosti braniti, a to je sjajan pregled igre i odlična pas igra. Sposoban je razigravati momčad, diktirati tempo, ali i povući se duboko i dugim loptama tražiti riješenja, a da nije orijentiran samo na napadačke zadatke dokazuje i činjenica da se stalno vrti oko brojke od 3 oduzete lopte po susretu.

Lucas Paqueta: Statistically calculated WhoScored strengths, weaknesses and styles of play For more player stats — https://t.co/eCzkyx13Pl pic.twitter.com/vCfutPkLW8 — WhoScored.com (@WhoScored) September 19, 2018

Teret dostizanja Ricarda Kake ne treba nijednom mladom igraču

Ranije smo spomenuli kako već postoje mediji koji su povukli usporedbu između njega i Kake, ali ta usporedba ne može biti opasnija nego što je i bilo dobro izbjegavati ju. Kaka je ljestvicu postavio jako visoko, a zadnje što mladom nogometašu koji se u Europu dolazi dokazati treba je pritisak tako velikog imena na leđima. Već mnogo puta je Ricardo Kaka dolazio u Europu, bilo u obliku Lucasa Piazona koji je došao u Chelsea i nikad ispunio potencijal ili u obliku Gansa koji je od nogometaša kojeg su htjeli Barcelona i Real Madrid postao samo još jedan propali brazilski talent.

OZBILJAN UDARAC ZA PSG I NJEGOVE BOGATE VLASNIKE: Talijanski div ‘oteo’ im je igrača i najavio povratak Serie A

U korist mladom Brazilcu svakako ide to što je odabrao Milan ispred PSG-a jer se ipak radi o ekipi koja prolazi kroz svojevrsnu tranziciju i u kojoj, zbog općeg manjka kvalitete, može računati na sigurno mjesto u prvih 11, a vrlo je izgledno i da će upravo on biti čovjek oko kojeg će se graditi igra talijanskog diva u budućnosti. Vjerojatno je to detalj koji je prevagnuo i zbog kojeg je mladi veznjak ispred bogatog PSG-a izabrao Milan u kojem još uvijek gori stotine problema, što financijskih, što kadrovskih. Sve navedeno bi, s obzirom na njegove karakteristike, trebalo sačinjavati idealno okružje za odrastanje nogometaša koji neće biti samo “jedan od”.

MILAN DOVEO BRAZILSKOG DRAGULJA: Prozvali su ga novim Kakom, a veliki interes pokazao je i PSG

Lucas Paqueta zaslužuje sve epitete koje dobiva, na koncu, radi se o nogometašu čiji će nedolazak u Pariz Antera Henriquea uskoro koštati posla. PSG možda nije najuigraniji nogometni kolektiv koji postoji, ali ni oni ne dijele otkaze za propale transfere ako se ne radi o velikom promašaju. A ako Paqueta ispuni svoj potencijal, bit će to najveći promašaj Henriqueove karijere. Naravno, ujedno i fenomenalan potez Milana kojeg bi upravo Paqueta, kao nekada Kaka, mogao podići na razinu koja je potrebna da opet budu tamo gdje zaslužuju biti – u vrhu.