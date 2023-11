Uoči posljednjeg dana natjecanja po skupinama, poznato je 20 sudionika Europskog nogometnog prvenstva koje će se od 14. lipnja do 14. srpnja iduće godine održati u Njemačkoj.

U ponedjeljak su vizu za EURO izborili branitelji naslova Talijani, te Slovenija i Češka. Plasman na EP ranije su izborili i Francuska, Engleska, Španjolska, Portugal, Belgija, Nizozemska, Turska, Škotska, Danska, Švicarska, Albanija, Austrija, Rumunjska, Mađarska, Srbija, Slovačka, te domaćin Njemačka.

Prvi je to put da se Srbija plasirala na Euro kao samostalna država, a EURO je izborila i Slovenija koja je u Ljubljani pobijedila Kazahstan sa 2-1. Bio je to još jedan dvoboj izravnih suparnika za plasman na europsku smotru. Sloveniji je bio dovoljan i bod, no odabranici Matjaža Keka su na koncu osvojili sva tri.

Benjamin Šeško je doveo Sloveniju u vodstvo iz kaznenog udarca u 41. minuti, no već u 48. je izjednačio Ramazan Orazov. U završnici utakmice Benjamin Verbič je donio pobjedu Sloveniji koja je izborila prvi EURO nakon 2000. godine i nastupa u Belgiji i Nizozemskoj.

To je jedina europska smotra koju su hrvatski nogometni reprezentativci propustili, a na njoj su igrali Srbija i Slovenija što nas dovodi do zaključka kada naši susjedi idu na Europsko prvenstvo, mi ga propuštamo, a nadamo se da će Vatreni večeras prekinuti taj crni niz!

