Ousmane Dembele, drugo najskuplje pojačanje u povijesti katalonskog kluba, pred izlaznim je vratima Barcelone i to nakon što je svima u klubu prekipjelo.

Dembele je u Barcelonu stigao nakon sjajne sezone u Borussiji Dortmund, a od 2017. godine je skupio 129 nastupa za Barcu u svim natjecanjima te je pritom postigao 31 pogodak i podijelio 23 asistencije. Katalonci su ga platili 130 milijuna eura, a jedini skuplji transfer u Barcinoj povijesti bio je onaj Phillipea Coutinha iz Liverpoola.

Barcelone je često bila u sukobu s igračem zbog njegova ponašanja van terena, a kap koja je prelila čašu bilo je njegovo odbijanje da produži ugovor.

Odlazi za 'siću'

Xavi je u nekoliko navrata isticao da računa na Dembelea i da ga želi u momčadi, ali čini se da mu je prekipjelo.

"Ili će produžiti ugovor ili ćemo tražiti izlaz iz ove situacije", rekao je Xavi prije koji tjedan, dok mu je igračev agent uzvratio:

"S njima uopće nema pregovora. Jedino što rade je prijete da neće igrati. To je zabranjeno, branit ćemo prava Dembelea. To je pritisak koji ne djeluje na ljudima poput nas. To može biti slučaj s menadžerima koji su prijatelji s Barcelonom, a to ja nisam."

Španjolski i engleski mediji prenose kako bi Francuz sada trebao napustiti Barcelonu i to za svega 20 milijuna eura. Postoje tri opcije, a Dembele razmatra gdje su mu najbolji uvjeti. Navodno bi volio ponovno surađivati s Thomasom Tuchelom u Chelseaju, ali Manchester United nudi veću plaću. U igri je i Newcastle United, aostaje za vidjeti što će odlučiti 24-godišnji krilni napadač.