Poznato je da se Barcelona ne nalazi u bajnoj situaciji. Financijska situacija je loša, a ni rezultati nisu dobri, iako se to barem malo promijenilo dolaskom legendarnog Xavija.

No, i dalje slove kao jedan od najvećih svjetskih klubova, ali bez obzira na to, s nekim igračima teško izlaze na kraj.

Jedan od takvih sigurno je Ousmane Dembele, drugo najskuplje pojačanje u povijesti katalonskog kluba.

Dembele je u Barcelonu stigao nakon sjajne sezone u Borussiji Dortmund, a od 2017. godine je skupio 129 nastupa za Barcu u svim natjecanjima te je pritom postigao 31 pogodak i podijelio 23 asistencije. Katalonci su ga platili 130 milijuna eura, a jedini skuplji transfer u Barcinoj povijesti bio je onaj Phillipea Coutinha iz Liverpoola.

Stalni problemi s Dembeleom

Često je imao problema s ozljedama, ali i s ponašanjem van terena. Često kasni na treninge jer igra video-igre do kasno u noć. Barcelona je na razne načine pokušavala 'probuditi' Dembelea, pred njega su stavljeni razni ultimatumi, ali čini se, uzalud.

Sada bi Francuz mogao napustiti Barcelonu i to već u siječnju. Naime, sada se 'bore' oko potpisa novog ugovora. Katalonci ga žele zadržati, ali on odugovlači.

Xavi je u nekoliko navrata isticao da računa na Dembelea i da ga želi u momčadi, ali čini se da mu je prekipjelo:

"Ili će produžiti ugovor ili ćemo tražiti izlaz iz ove situacije", najavio je Xavi i očito se nije šalio.

Xavijeva osveta

Bivši španjolski reprezentativac i igrač Barcelone izostavio je Dembelea s popisa igrača za susret protiv Athletic Bilbaa u Kupu Kralja čime mu želi dati do znanja da mu je dosta njegovog odugovlačenja. Moussa Sissoko, Dembeleov menadžer pak prijeti Barceloni:

"S njima uopće nema pregovora. Jedino što rade je prijete da neće igrati. To je zabranjeno, branit ćemo prava Dembelea. To je pritisak koji ne djeluje na ljudima poput nas. To može biti slučaj s menadžerima koji su prijatelji s Barcelonom, a to ja nisam."

A stigla je i službena potvrda da je 'puklo' između Barcelone i Dembelea. Fabrizio Romano danas je objavio riječi Barcina direktora Mateua Alemanyja:

"Očito je da Dembele ne želi nastaviti kao Barcin igrač. Ne želi biti dio našeg projekta. Rekli smo mu da nas mora odmah napustiti, očekujemo da će biti prodan do 31. siječnja."

