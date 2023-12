U završnoj ovogodišnjoj HRT-ovoj emisiji Pod stijenama Kantride, predsjednik Damir Mišković govorio je o završetku sezone s NK Rijeke:

"Pogodio me onaj poraz od Slavena Belupa, jer bismo s tri boda više bili bliže naslovu, bliže vrhu. Ali, i porazi se dogode, glavno da su se vratili i pokazali punu snagu."

Objasnio je i problematičnu situaciju sa Lindonom Selahijem:

"Vidim da čak i u medijima znaju više nego ja. Što se mene tiče, to je gotova priča, ja sam svoje rekao. Stisnuli smo si ruku jedanput, pa onda drugi put. Dosta mi je stiskanja ruku i govorenja da je sve u redu, a treći dan izlazi nešto drugo. Normalno, nikakav bed. Svatko od nas ima pravo na kraju dana napraviti što hoće, ali kad se ja dogovorim s nekim i stisnem ruku, to mi je važnije nego potpis", rekao je i nastavio:

"Naravno, ja ne bih sad njega opterećivao s time, jer mislim da je on zbilja htio potpisati i ostati. A onda, s kim on radi ili ne radi, ja ne znam, njegovog menadžera nitko nije upoznao. No, ako netko želi potpisati ugovor s Rijekom, onda bi se trebao upristojiti i doći u klub poslije tri godine koliko je Selahi u klubu. Treba doći i dogovoriti se s našim sportskim direktorom i trenerom, i idemo dalje."

Na pitanje o njegovoj budućnosti u NK Rijeka kaže:

"On ima ugovor do ljeta, moramo ga ispoštovati, mora i on, i to je to zasad. A što biste vi napravili, bi li trebao igrati? Jednostavno, to je tako. Ajmo završiti priču s njim, kao da govorimo o Maradoni cijelo vrijeme… Imamo Hodžu koji je po meni top igrač, i naš je, i mlad je, i ne trebamo se uopće brinuti oko naše veze. Imamo Hodžu, Bandu, Ilinkovića, Petroviča, imamo ih i previše."

