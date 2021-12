Argentinski nogometni reprezentativac i napadač Barcelone Sergio Aguero (33) u srijedu je na konferenciji za medije objavio da je prisiljen okončati igračku karijeru zbog srčanih tegoba.

"Ova konferencija za medije je sazvana kako bih vam objavio da prekidam igračku karijeru. Ovo je težak trenutak, ali pomirio sam se s odlukom koju sam donio", u suzama je izjavio 33-godišnji nogometaš koji je tijekom 18-godišnje karijere postigao više od 400 pogodaka.

Aguero je 30. listopada završio u bolnici nakon što je tijekom nastupa za Barcelonu u prvenstvenom dvoboju protiv Alavesa osjetio bolove u prsima i poteškoće s disanjem. Klub je nakon pretraga objavio da će Aguero izbivati s travnjaka najmanje tri mjeseca, no njegovo stanje bilo je preopasno i morao se povući.

Aguero je prvi put osjetio srčane problema 2004. godine i od tada je njegovo stanje pravio kardiolog Miguel Vegas, koji je sada objasnio zašto je Argentinac morao otići u mirovinu.

Posebna vrsta aritmije

"Aguero ima takav tip aritmije, koji u nekim slučajevima nažalost može dovesti do prekida rada srca. Takva aritmija se ne može razviti kod 'običnih' ljudi i ona je karakteristična samo za sportaše čije je tijelo godinama izloženo velikim naporima", rekao je Vargas pa pojasnio:

"On ima mali ožiljak na srcu, kraći od milimetra, koji stvara aritmije. Mi to možemo riješiti ugradnjom katetera. Aguero će potpuno normalno živjeti, moći će se baviti sportom, ali rekreativno. Profesionalni sport je nešto drugo, to svakodnevni napori od više sati, a on za to on nije spreman. Ovo je bila odluka koju je morao donijeti, jer je moglo biti i gore."

Aguero je u Barcelonu stigao iz Manchester Cityja u ovogodišnjem ljetnom prijelaznom roku, ali je zbog ozljede mišića lista i problema sa srcem za katalonski klub upisao samo pet nastupa i postigao jedan pogodak.

Prije dolaska u Manchester City Aguero je četiri sezone igrao u argentinskom Independienteu (2002. - 2006.) te još četiri u Atletico Madridu (2006. - 2010.) s kojim je bio pobjednik Europske lige 2010.

Za seniorsku argentinsku reprezentaciju ostvario je 101 nastup i postigao 41 pogodak. Bio je u sastavu reprezentacije koja je 2014. poražena u finalu Svjetskog prvenstva u Brazilu od Njemačke, a ove se godine okitio naslovom prvaka Južne Amerike. S mladom reprezentacijom je 2008. došao do olimpijskog zlata u Pekingu, a postigao je dva pogotka u polufinalnoj pobjedi (3-0) protiv Brazila.