Dani Alves je nakon nešto više od godinu dana na slobodi. Sud u Barceloni dozvolio mu je izlazak uz jamčevinu od milijun eura i oduzimanje putovnice.

Prva nagađanja kako je jamčevinu platila Neymarova obitelj demantirali su iz same obitelji, a brojni mediji prenijeli su informaciju kako mu je jamčevinu platio veliki prijatelj, napadač Atletico Madrida, Memphis Depay, no i to se ispostavilo kao netočno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Španjolski mediji sada pišu da je Alves na slobodi zahvaljujući jednom brazilskom magazinu koji je s tih milijun eura platio Alvesovu slobodu, ali i ekskluzivnu priču o njegovom životu.

Podsjetimo, jedan od najtrofejnijih nogometaša u povijesti u veljači je osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog silovanja djevojke u noćnom klubu u Barceloni u prosincu 2022. godine. Alves se tijekom suđenja žalio da je u minusu, iako je tijekom karijere zaradio bogatstvo te da u španjolskom zatvoru ne može do svoje imovine u Brazilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa