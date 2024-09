Otkriveno koliko je transfera napravljeno u 2024., ali i koliko su klubovi potrošili

Međunarodni nogometni savez (FIFA) objavio je u utorak kako je tijekom 2024. godine obavljen rekordan broj od 11.000 registriranih međunarodnih transfera, što je povećanje od 4,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Također, objavljeno je kako su klubovi diljem svijeta potrošili više od 6,4 milijarde dolara za odštete, što je drugi najveći iznos u povijesti, ali i pad za 13,06 posto u odnosu na rekordnu prošlu godinu. Uvjerljivi predvodnici među potrošačima su europski klubovi sa 5,58 milijardi dolara, a dominirali su engleski klubovi koji su potrošili čak 1,6 milijardi dolara samo tijekom ljetnog prijelaznog roka.

Ipak, i taj je iznos pad za 15,5 posto u odnosu na lani kada su engleski klubovi potrošili dvije milijarde dolara.

Pad potrošnje, i to za velikih 50,74 posto, zabilježili su i klubovi iz Saudijske Arabije. Nakon lanjskih 875 milijuna dolara ove su godine saudijski klubovi potrošili 431 milijun dolara, ali ta bi brojka trebala narasti s obzirom na to što prijelazni rok u toj zemlji traje do listopada.

Porast prometa zabilježen je i u transferima nogometašica. Ove su godine klubovi potrošili 6,8 milijuna dolara na odštete što je više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu.

