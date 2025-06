Odrezan mu je penis dok je još bio živ, a za sve je kriva šala!?

Kastriran i gotovo obezglavljen pronađen je prošloga mjeseca ubijeni nogometaš Sao Paola Daniel Correa. Za njegovo ubojstvo optuženi su Edison Brittes i njegova supruga. Forenzički izvještaji, javlja Mirror, upućuju na to da mu je penis odrezan dok je još bio živ.

Priznanje

Edison Brittes priznao je ubojstvo 24-godišnjaka pred kamerama. Kazao je:

"Kad sam otvorio vrata ugledao sam ga na svojoj supruzi koja je vikala u pomoć. Ono što sam ja napravio, napravio bi svaki čovjek za svaku ženu u Brazilu. Mogla je to biti vaše kći, vaša sestra, majka ili supruga. U tom je trenutku u pitanju bila moja supruga, Cris, s kojom sam u braku bio 20 godina. Žena kojoj sam posvetio svoj život, koja me uvijek voljela i poštivala."

Ovo što tvrdi Brittes dogodilo se na proslavi rođendana njegove kćeri.

"Da, napravio sam to što sam napravio, ali želim da se svi koji me gledate zapitate što biste vi napravili kako biste očuvali moralni integritet obitelji i pomogli maloj i krhkoj ženi. Morao sam to napraviti kada sam ga skinuo s nje, bacio ga na tlo i spriječio da ju to čudovište siluje", dodao je tom prilikom.

Šala je dovela do ubojstva

Istraga je ustvrdila da je Brittes imao pomagače, a novi moment u njoj je i mogućnost podizanja optužnice za ubojstvo njegove supruge Cristiane. Tužitelj Joao Milton Salles je, naime, ustvrdio da 'do ubojstva nikad ne bi došlo na ovaj način bez njenog ključnog upliva'.

"Ona je navodno uvjerila nogometaša da će šala (zajedničkog fotografiranja) biti bezopasna", dodao je tužitelj.

Zajednička fotografija usnimljena je u krevetu.

"Cristiana je znala kakav je karakter njenog supruga i da je on nasilna osoba. Ništa nije napravila da spriječi čin koji je doveo do Danielove smrti."

Ovu izjavu osporava obiteljski odvjetnik Claudio Dalledone koji tvrdi da je 'Cristiana pokušala spriječiti napad na igrača', pri čemu navodi da to može potvrditi više svjedoka.