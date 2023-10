Robert Prosinečki pregovara s albanskim Partizanijem. Tako bi Albanci nakon Zorana Zekića na klupi mogli imati još jednog hrvatskog stratega.

Bio bi to svojevrsni HNL-Albanska Superliga trade. Prosinečki je napustio Rudeš i mogao bi završiti u Partizaniju, dok je Zekić napustio taj klub i postao trenerom Osijeka.

Tijekom jučerašnjeg gradskog derbija između Partizanija i Tirane, koji je završio pobjedom 2:1 u korist domaćina. Na tribinama je sve gledao Veliki Žuti a predsjednik kluba Gazmet Demi je rekao:

"Prosinečki je moj prijatelj i samo je došao pogledati utakmicu. Bilo je to samo za zabavu. Ugodno smo pričali. Vidjeli ste danas trenera. Arbër Abilaliaj je jako dobro vodio ekipu. Dakle, on je sportski direktor, a trenutno i trener. On najbolje zna koliko će tako biti, glavni je za pronalazak rješenja na klupi. Sa Zekićem smo prijatelji. Nemamo nikakvih problema", zaključio je Demi.

Žuti je bio i kandidat za klupu Samsunspora, ali čini se kako je ova priča dosta konkretnija.

