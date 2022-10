Nogometaši Osijeka nastavili su pobjednički ligaški niz te su ovaj put, u domaćem susretu 13. kola HNL, pobijedili Istru 1961 s 2-0 (0-0).

Osijek je time upisao petu prvoligašku pobjedu u nizu, a oba je gola dao u drugom poluvremenu. Prvo je Ramon Mierez pogodio za 1-0 u 62. minuti, dok je Mijo Caktaš sjajno s 20 metara pogodio iz slobodnog udarca u 95. minuti za 2-0. Caktašu je to bio sedmi ligaški gol ove sezone te je prvi strijelac lige. Osijek je privremeno opet došao na drugo mjesto ljestvice.

Istra 1961 je izgubila utakmicu nakon tri susreta bez poraza (pobjeda i dva remija).

Osijek nije uspio Istru 1961 slomiti odmah na startu utakmice kao što mu je uspijevalo u prošlim tjednima. Tada je lakoćom i vrlo brzo lomio Lokomotivu i Slaven Belupo, no pulska momčad se pokazala kao tvrđi orah.

Prvu veliku šansu imali su gosti, u 15. minuti, kada je Boultam ciljao prazna vrata, no ispred vratarske linije situaciju je po domaćina spasio Čeberko. Odmah u idućem napadu Kleinheisler je odlično pucao s vrha šesnaesterca, ali je lopta otišla malo iznad grede.

Caktaš zabio golčinu

U 24. minuti Osijek je imao novu šansu. Ovaj put je Beljo bio sasvim blizu pogotka, no istaknuo se gostujući vratar Majkić koji je time počeo niz sjajnih intervencija tijekom subote. Do kraja poluvremena Osijek je bio bolji, no Istra 1961 se na mahove prezentirala kao vrlo opasna momčad koja je itekako znala zaprijetiti suparniku.

U uvodnim minutama nastavka pritisak Osijeka je rastao. Pokušavali su Jugović pa Čeberko, no sve domaće udarce zaustavljao je vratar Majkić. Gosti su ipak pokleknuli pred Osijekom koji je pogodak postigao u 62. minuti. Glavom je asistirao Nejašmić, a također je glavom pulsku mrežu pogodio Argentinac Ramon Mierez.

Do kraja su Osječani nastavili napadati. Imao je domaćin dvije-tri sjajne šanse, ali je i tada baš svaki put majstorski reagirao pulski vratar Majkić čime je spriječio mnogo uvjerljivije slavlje suparnika. No, još je jedan gol Osijek ipak zabio. U sudačkoj nadoknadi Istra 1961 je ostala s igračem manje nakon što je Antovski, kao zadnji igrač, napravio prekršaj na Gržanu. Na 20-ak metara loptu je namjestio Mijo Caktaš i iz slobodnog udarca zabio za konačnih 2-0.

U subotu će još utakmicu 13. kola odigrati Gorica i Hajduk (19.05 sati).

U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice ovog 13. kola. Dinamo i Varaždin počinju svoj susret u 15 sati, a potom slijedi ogled na Rujevici između Rijeke i Lokomotive od 17 sati.