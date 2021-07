U derbiju 2. kola Prve HNL Osijek je na stadionu Poljud pred 9.500 gledatelja pobijedio Hajduk s 2-1. Hajduk je vodio na Poljudu, no Osijek je s dva gola uspio okrenuti rezultat izborivši drugu pobjedu na startu prvenstva, dok splitski sastav nakon dva kola još nema pobjede. Marko Livaja je u 63. minuti doveo domaćine u vodstvo, samo tri minute kasnije izjednačio je Mario Jurćević, a pobjedu gostima donio je Marin Pilj u 87. minuti.

Hajduk je sezonu otvorio remijem (2-2) na gostovanju kod Lokomotive, a potom je na Poljudu pobijedio Tobol sa 2-0 u kvalifikacijama Konferencijske lige. Osijek je pak HNL otvorio pobjedom 3-0 protiv Šibenika, da bi u četvrtak odigrao bez golova na gostovanju protiv poljskog Pogona.

Od prve minute obje su momčadi krenule silovito. Prvu veliku priliku Hajduk je imao u 12. minuti. Ubacio je Krovinović, Simić pucao pod gredu, no Ivušić je sjajno obranio. Dvije minute kasnije i gosti su mogli do vodstva, no Mierez se spetljao u izglednoj situaciji.

Eurogol Livaje

U 40. minuti ponovo je Osijek zaprijetio. Žaper je pucao, no Kalinić je sjajno obranio. U posljednjim trenucima prvog dijela Hajduk je imao najbolju priliku dotadašnjeg dijela susreta. Mlakar je bio sam na sedam metara, ali je loše zahvatio loptu.

Prvu priliku u nastavku imao je Hajduk u 57. minuti, no Sahiti nije najbolje pucao u situaciji u kojoj je mogao i uposliti Livaju. Hajduk je poveo u 63. minuti fantastičnim golom Marka Livaje, Hajdukova "desetka" je oduzela loptu uz aut liniju, sjurila se prema golu, te praktički iz "mrtvog kuta" silovitim udarcem matirala Ivušića.

No samo tri minute kasnije Osijek je izjednačio. Bohar je ubacio s desne strane u kazneni prostor, Mierez je pucao glavom s pet metara, Kalinić obranio, a Jurčević mirno pospremio odbijanac. U 76. minuti umalo je došlo do preokreta. Pucao je Bočkaj, Kalinić odbio loptu do Miereza koji pogađa iz peterca, ali je pogodak poništen zbog zaleđa nakon asistencije VAR-a.

Osijek je ipak stigao do vodstva u 87. minuti. Miloš je ubacio loptu u kazneni prostor, Kalinić je loše reagirao odbivši loptu do Pilja koji je mirno zabio za vodstvo gostiju. Posljednju priliku za izjednačenje Hajduk je imao u sudačkoj nadoknadi, no Livaja glavom nije uputio precizan udarac.

----------

STADION POLJUD, DRUGO KOLO, PRVA HNL, 21:00

HAJDUK - OSIJEK 1:2

SASTAVI:

Hajduk: Kalinić, Lovrencsics, Simić, Vušković, Čolina, Vuković, Krovinović, Sahiti, Mlakar, Livaja, Ljubičić.

Osijek: Ivušić; Miloš, Škorić, Lončar, Jurčević; Nejašmić, Žaper, Kleinheisler; Gržan, Bohar, Mierez.

----------

UŽIVO

Kraj utakmice.

90' + 6' - Atanasov dobiva žuti karton. Malo je ostalo do kraja.

90' + 3' - Livaja je promašio još jednu super priliku, s ruba peterca s lijeve strane, ali teška je pozicija bila.

90' - Krovinović sada šutira s ruba kaznenog prostora, ali pogodila je lopta nekog i odbila se malo iznad gola. Igrat će se još sedam minuta.

87' - GOOOOOOOOOL! PILJ! Zabio je igrač Osijeka nakon katastrofalne reakcije obrane Hajduka. Probili su po desnoj strani, Miloš je centrirao na peterac, Kalinić je odbio loptu ravno u noge Pilju i ovaj je pospremio.

84' - Mierez izlazi, ući će Mance.

80' - Kalinić se drži za zglob, nešto nije u redu, stižu i liječnici.

78' - Osijek je sada puno opasniji, prvo je Kleinheisler šutirao, ali skinuo mu je Kalinić, zatim je opet Mierez probao, ali ništa od toga.

75' - Mierezu je poništen gol, šutirao je izvana igrač Osijeka, vratar je skinuo i Mierez je potrčao prema lopti i zabio, ali bio je za koji centimetar u zaleđu.

70' - Moramo još jednom reći, igra se sjajna utakmica i sad bi se to još moglo otvoriti. Grizu i jedni i drugi, a sada ulaze i novi igrači. Pilj, Bočkaj i Hiroš ulaze, kod Hajduka Dellova i Diamantakos.

66' - GOOOOOOOL! Jurčević zabija. Bohar je centrirao na Miereza koji je bio sam na rubu peterca, a onda lopta dolazi do Jurčevića koji šutira praktički na prazan gol.

61' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! LIVAJA! Bože Isuse! Livaja je opalio iz mrtvog kuta, iz sve snage i pogodio je suprotni kut. Ne pamtimo ovakav gol! Čudo!

60' - Hajduk sada igra reaktivno, puštaju Osijek da izađe na njihovu polovicu i zatim pokušavaju iz kontre, nije loš pristup, ali morat će se više igrača priključivati napadu ako žele nešto konkretnije napraviti.

58' - Sudac je nakratko prekinuo susret jer su se Mierez i Vuković sudarili glavama, ali dobro su obojica.

56' - Sahiti se probio po lijevoj strani, izbacio braniča Osijeka i zatim došao pred vratara, ali pucao je loše i obranio mu je Ivušić. Možda je mogao proigrati Livaju na drugoj strani koji je bio sam.

55' - Vuković krši Kleinheislera u kontri, to sudac, dakako, kažnjava žutim kartonom.

50' - Dobar nogomet igra se i u nastavku. Osijek je bio nešto opasniji do sada, ali Jairo je unio dosta živosti u redove Hajduka i dva puta je sjajno kombinirao s Livajom po lijevoj strani, no nema opasnosti po nijedna vrata.

47' - Opet se žestoko igra. Simić je raznio Miereza u duelu i onda je nastalo malo naguravanje. Ali nema kartona, samo prekršaj.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Jairo je ušao kod Hajduka, a kod Osijeka je ušao Vedran Jugović, izašli su Ljubičić i Žaper je izašao. Spomenimo kako su na tribinama izbornici Zlatko Dalić i Igor Bišćan, a društvo im pravi Stipe Pletikosa.

Kraj prvog dijela.

45' + 1' - Nevjerojatan promašaj Mlakara. Lovrencsics je lijepo ubacio s lijeve strane i otišlo je to na peterac gdje je bio Mlakar, ali je loše šutirao i od trave se odbilo preko gola. Ali jako malo je nedostajalo, bila je ovo stopostotna šansa.

45' - Igrat će se još dvije minute.

41' - Livaja je probio lijevu stranu, izbacio se na desnu nogu i oštro gađao po golu s 20-ak metara, ali brani Ivušić.

40' - Kalinić brani Žaperov udarac glavom s pet metara, ovo je najbolja šansa za utakmici. I to je opasnost Osijeka, nema ih nigdje, a onda ovo.

39' - Opet grubi faul, Vušković sada dobiva žuti karton zbog starta na Mierezu, škarama mu je ušao u noge.

33' - Tenzije su malo žešće, igrači rade dosta grube prekršaje i nastave li tako bit će crvenih. Sada su Škorić i Livaja ušli u raspravu, malo prije je Ljubičić napravio težak faul.

30' - Hajduk je bolji, napadi su konkretniji, obrana je dobro postavljena, međutim nije lako probiti obranu Osijeka, koji svoju priliku ipak čeka iz kontre.

27' - Sahiti je sada probao izvana šutirati, ali loše mu je sjelo i ide to kraj gola.

24' - Livaja sada ružno krši Kleinheislera i dobiva žuti karton. Sudac Pajač je odredio kriterij, ali igračima je očito svejedno i igraju dosta grubo.

23' - Krovinović dobiva žuti karton, nogom je išao na Žapera i opravdano je. Žaper je dobio težak udarac i morali su ući fizioterapeuti, ali se na kraju pridigao.

22' - Jak sudar na sredini terena Krovinovića i Žapera, obojica leže sada i drže se za lica.

19' - Bohar je izveo loše korner, ali lopta se odbija do Kleinheislera koji je umjesto da smiri loptu i proigra nekoga, odlučio opaliti volej i otišlo je negdje na tribinu iza.

14' - Sjajna prilika za Osijek, Mierez je nakon centaršuta s desne strane primio loptu na petercu i bio je sam pred vratarom, ali se nažalost spetljao pred vratima Hajduka i uspjeli su se nekako obraniti.

12' - Sjajno je Krovinović centrirao iz slobodnjaka s 35 metara iskosa, a Simić je zakačio loptu glavom i na kraju je Ivušić to morao čupati.

11' - Žuti karton za Milu Škorića, grubo je ušao u Čolinu. Bjelica žestoko protestira.

10' - Bitka se uglavnom vodi na sredini terena i ne može se reći da niti jedna momčad ima kontrolu nad igrom. Osječani pokušavaju po lijevoj strani gdje je Bohar, a Hajduk malo preskače igru, malo kombinira kroz sredinu.

3' - Krovinović puca s nekih 20-ak metara i odlazi to malo pored vratnice. Veliko je pojačanje Krovinović, to se vidjelo već u utakmici s Tobolom, a od njega se i danas puno očekuje.

1' - Počela je utakmica.

----------

Nenad Bjelica ulazi u utakmicu veoma motiviran i jurit će pobjedu. "Još smo svi malo umorni. Utakmica je kasno završila, nismo puno spavali. Imamo dovoljno vremena da se odmorimo do nedjelje navečer i budemo spremni za utakmicu. Svjesni smo da ono što smo odigrali u Poljskoj nije naš nivo. Sigurno da ćemo protiv Hajduka pokazati bolju igru", rekao je Bjelica.

Zatim je malo nahvalio Hajduk. "Doveli su puno značajnih igrača, pokazali su kvalitetu u europskoj utakmici. Pokušat će nas pobijediti uz pomoć navijača koji će im biti vjetar u leđa. Mi imamo isti cilj kao i uvijek, vratiti se u Osijek s tri boda, ali znamo da će biti teško. Vjerujemo u sebe", kaže trener.

Ide po pobjedu

Bjelica još uvijek, kao trener Osijeka, ne zna za poraz od Hajduka, ali to mu ništa ne znači. "Statistike su samo statistike. Brzo se zaboravljaju pozitivne statistike ako se ne nastavi pobjeđivati. Vjerujem da će naših 11 igrača na terenu i onih devet na klupi napraviti sve da se utakmica dobije", veli Bjelica i naglašava kako da će vratiti tri boda u Osijek.

"Što se promjena tiče, vidjet ćemo kako će teći oporavak onih koji su igrali protiv Pogona i hoće li se netko u međuvremenu nametnuti. Puno puta smo rekli da imamo širok kadar, imamo dovoljnu kvalitetu da se potučemo sa svakim. Vjerujem da ćemo biti na visokom nivou i vratiti se u Osijek s nova tri boda", rekao je Bjelica.

'Znamo da su jaki'

Trener Hajduka, Jens Gustafsson, je bio nešto oprezniji s izjavama. "Osjećamo inspiraciju. Znamo da nas čeka velika utakmica, svi pričaju o njoj. Izgradili smo samopouzdanje pobjedom protiv Tobola", rekao je Gustafsson i zatim otkrio da ne zna hoće li mladi Stipe Biuk biti spreman za utakmicu.

Kaže kako će biti drugačije nego protiv Tobola. "Drukčije su to utakmice. Moramo biti zadovoljni s izdanjem i pobjedom protiv Tobola. Očekujem tešku, fizički zahtjevnu utakmicu. Oni rade jako dobro kao momčad. Želimo igrati svoju igru, nametnuti svoj stil. Znamo da je Osijek bio jako dobar prošle sezone i da su sačuvali skoro cijelu momčad", rekao je Šveđanin.

Je li uspio skautirati Osijek? "Gledao sam nekoliko utakmica, a moj stožer je odgledao puno više. Oni sigurno znaju više o Osijeku od mene. Koristimo cijeli stožer kako bismo se pripremili za utakmicu", veli trener Hajduka.

'Liga ne završava sutra'

Protiv Lokomotive nije bilo dobro, ali trener tvrdi da neće biti smak svijeta ako ne pobijede Osijek.

"Svaka utakmica je važna kada igraš, treniraš ili navijaš za Hajduk. Ako pobijedimo Osijek, nećemo osvojiti četiri boda. Svaka utakmica u prvenstvu nosi tri boda. Liga je duga. Neće završiti sutra. Moramo nastaviti s radom bez obzira na to što se dogodi sutra. Potpuno je krivo razmišljanje da je sezona gotova ako se sutra izgubi", kaže trener.

Što ima za reći navijačima? "Vidio sam protiv Tobola što navijači znače ovom klubu. Borit ćemo se za njih svaku utakmicu, kako bi oni vidjeli da činimo sve za pobjedu. Oni su igrač više za nas", zaključio je.