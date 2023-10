Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za TV Prva pričao je u sportu u Srbiji, a dotakao se, naravno i nezaobilazne usporedbe s Hrvatskom.

Dva su sporta u kojima je Vučić povukao paralelu s Hrvatskom, košarka i nogomet i dok smatra da se Hrvatska još dugo neće približiti njima u košarci za nogomet smatra suprotno.

"Reprezentativni nogomet nam itekako zaostaje za hrvatskim nogometom. Što se tiče košarke, mislim da imamo dva kluba za Final Four Eurolige. Za prvih 5 u Europi. To vam kažem kao netko tko bi trebao za sedam ili osam mjeseci završiti fakultet za košarkaškog trenera. Mislim da nešto malo znam o tome, ali i to je laž. Puno znam. Mnogo novaca je država uložila i u Crvenu zvezdu i u Partizan. Ogroman novac", rekao je Vučić.

Ističi kako i Hrvati imaju talentirane košarkaše, ali kako se u njih manje ulaže.

"To je sada nebo i zemlja što se tiče košarke, drugi košarkaški razredi. Hrvati imaju izuzetno talentirane košarkaše, posebno iz zapadne Hercegovine. Strahoviti talenti. To su mladi, visoki, vižljasti dječaci. Oni imaju fantastičan rasadnik košarkaša, ali imaju mnogo lošiju školu od nas, mnogo manja ulaganja. Lošiji su od nas u košarci i nikada nas neće stići, ne u narednih 20 godina."

A nije mu promaklo ni da prokomentira najgledaniji europski sport, nogomet, a usporedbu je napravio između Crvene zvezde i Dinama.

"U nogometu su se dogodile promjene na klupskoj razini. Dinamo je bio prvi, u bivšoj Jugoslaviji je Crvena zvezda bila apsolutno dominantna, Partizan je bio drugi. Zatim, naravno, Dinamo i Hajduk. Ali, poslije raspada Jugoslavije i poslije osvajanja titule prvaka Europe i titule prvaka svijeta, uz sve sankcije, sve drugo i uz, naravno, ne uvijek dobro rukovođenje, Crvena zvezda se raspadala. Partizan je bio nešto jači na domaćem nivou, ali na tom regionalnom nivou bio je mnogo, mnogo slabiji od Dinama.

Spomenuo i je Vučić i Dinamo za vrijeme Zdravka Mamića i njegovu dominantnost tada.

Dinamo je imao Zdravka Mamića, koji je, ne ulazim u to što rade hrvatski sudovi, hrvatska država s njim, to je njihova stvar, ali Zdravko Mamić je stvorio veliki Dinamo. I Zvezda i Partizan su izgledali mnogo slabije od njega. Danas je Crvena zvezda ponovo ispred Dinama i vratilo se sve negdje na svoje mjesto i onako kako i pripada", rekao je srpski predsjednik.

