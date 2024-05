Luka Modrić (38) na sastaku s predsjednikom Reala Florentinom Perezom prije nekoliko dana dogovorio je novi jednogodišnji ugovor.

"Oni koji su Luku Modrića vidjeli u Valdebebasu (Realov trening kamp op.a.) ovih dana kažu da je "nasmijan od uha do uha" nakon sastanka s Florentinom Pérezom koji mu je dao zeleno svjetlo za nastavak do 2025. To je bila Lukina velika želja od početka sezone, a sada može ne skriva svoju sreću", objavio je španjolski AS.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Modrićeva budućnost u Realu dugo je bila neizvjesna i sumnjalo se da će mu klub ponuditi novi ugovor, no to se promijenilo u posljednjim tjednima i Luka je prema pisanjima španjolskih medija sve dogovorio te je se samo čeka kada će biti službeno potvrđeno da ostaje u 'Kraljevskom klubu'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Modrić je došao u Real Madrid u ljeto 2012. iz londonskog Tottenhama, te je osvojio 25 trofeja s 'Los Blancosima'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Real će 1. lipnja igrati finale Lige prvaka protiv Borussije Dortmund u Londonu. Pobijedi li, Modrić će zajedno s braničem i kapetanom Nachom Fernandezom postati najtrofejniji igrač u 122 godine dugoj povijesti kluba.