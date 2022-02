Sada već naširoko omraženi talijanski sudac Marco Serra dao je ekskluzivan intervju za Sky u kojem je govorio o spornoj odluci na utakmici Milana i Spezije u kojoj je svojom nesmotrenom odlukom teško oštetio Milan i nakon toga imao žestok sukob s Antom Rebićem.

Serra je u završnici utakmice poništio čisti gol Milanu i to vrativši prednost koju je prethodno pustio. Serra je to napravio slučajno i odmah se pokajao te je bio svjestan kakvu je grešku napravio, ali Rebić je još vruće glave i odmah je nasrnuo na suca koji se od šoka i nije previše opirao. Situacija je bila toliko delikatna i sudačka pogreška očita da Rebić čak nije niti kažnjen za to što je rukama dirao suca, što je inače strogo zabranjeno i kažnjava se novčano i zabranama igranja.

Priznao pogrešku

Sucu Serri to je bila velika trauma, ali priznaje da je pogriješio.

“Prvo nisam mogao spavati. Ali sada se hoću vratiti na teren”, rekao je Serra i zatim se prisjetio nesretnog događaja.

“Fokusirao sam se na Rebića i Bastonija koji je dolazio iza leđa i mislio sam kako će biti prekršaj ako ga dodirne. Jer sam mislio kako šutira na gol i tada je nemoguće doći do lopte, a da ne napraviš prekršaj. Tako sam potpuno propustio cijeli scenarij i nisam vidio da Messias treba šutirati. Sjećam se da sam pomislio kako ne bi bilo dobro da ubaci loptu u gol", rekao je sudac.

Susret s Rebićem i Zlatanom

Zatim je komentirao Rebića i njegovu pretjeranu reakciju.

“Mislio sam da će me Rebić zadaviti. Onda je shvatio kao čovjek na terenu da bi i on mogao promašiti prazan gol i onda je shvatio što sam ja napravio. Mnogi suci, možda i svi, bi napravili isto i imali istu reakciju”, rekao je Serra.

No, neki igrači Milana bili su blagi prema njemu i razumjeli su što mu se dogodilo.

"U svlačionici je pored mene prošao Florenzi i zagrlio me, zatim Calabrija, Theo Hernandez i Brahim Diaz. Svi su mu rekli da se takva greška dešava", rekao je Serra, kojeg je nakon utakmice pronašao i Zlatan Ibrahimović, ali on je također imao riječi utjehe.

"Pouka njegove rečenice je da trebam reagirati i pokazati koliki sam karakter. Svidjela mi se njegova gesta i mislim da sam tek dan kasnije shvatio što su mi on i njegovi suigrači pokušali reći", rekao je Serra.