Nogometaši Dinama i Omonije u 20 sati kreću u bitku za 3. pretkolo Lige prvaka. Prva utakmica igra se na Maksimiru, a druga za tjedan dana u Nikoziji u 18 sati po lokalnom vremenu. A upravo se zbog vremena odigravanja uzvratne utakmice podiglo dosta prašine. Naime, na Cipru vladaju nesnosne vrućine, pa bi se lako moglo dogoditi da nogometaši zaigraju na 40°C.

"Potenciranje te vrućine nije dobro jer bi našim igračima mogao poslužiti kao alibi, a to ne volim. Bez obzira bila vrućina, snijeg ili kiša, nogomet se igra po svim tim uvjetima i igrači se na sve to trebaju prilagoditi. Ciprani su to odabrali smatrajući da će im pomoći, pa mi to možemo pretvoriti u dodatni motiv", kazao je trener Dinama Damir Krznar o toj temi.

Traže promjenu termina utakmice

Međutim, moglo bi doći do promjene. Dopredsjednik Međunarodnog sindikata nogometaša (FIFPro), Spyrosa Neofytidisa, žestoko je kritizirao ovakvu odluku kao i odluku AEL Limassola, koji u isto vrijeme igra svoje utakmice.

"Zbog toga u ligama diljem svijeta imamo posebna povjerenstva koja kontroliraju takve stvari. Uefu smo obavijestili, kao i klubove, da se utakmica pomjeri na 19 sati. Ne razumijem zašto su odlučili igrati u 18 sati. AEL je spominjao probleme s rasvjetom, ali mora se pronaći rješenje. Sve se utakmice moraju igrati navečer. Klubovima smo jasno dali do znanja da utakmice ne smiju biti prije 18 sati i da ćemo ih prijaviti Uefi. Do početka rujna ne smiju igrati prije 18.30 ili 19 sati. Ne želim pripremati vijence za sprovode, pogotovo za djecu. Uvjeti su opasni. Neka odgovorni pogledaju njihove roditelje u oči. Ne znam kakve su problemi kod Omonije i zašto utakmica ne može biti nakon 18 sati. Moramo to riješiti kako se ovakve stvari ne bi ponavljale svake godine", poručio je.