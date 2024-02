Real Madrid i Leipzig večeras od 21 sat igraju prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka, a utakmicu je za španjolski As najavio Dani Olmo. Španjolski reprezentativac se u velikom intervjuu dotaknuo Luke Modrića i njegovog značaja u Realu, ali i nogometu općenito, a nezaobilazna tema je bila i Hrvatska, o kojoj Olmo uvijek rado govori.

Kapetan Vatrenih proživljava krizu u Kraljevskom klubu, nije nikako zadovoljan minutažom te se sve više spominje njegov odlazak iz Madrida na kraju sezone. Svoj komentar na cjelokupnu situaciju dao je i Olmo.

'Modrić je primjer na terenu i izvan njega'

"U Madridu je velika konkurencija. Modrić je dokazao da je jedan od najboljih na svijetu, ne samo na svojoj poziciji već i ukupno. Ali oni koji su stigli u klub, poput Eduarda Camavinge, Judea Bellinghama i Aureliena Tchouamenija su mladi. Siguran sam da uče od njega i drugih veterana, poput Tonija Kroosa. Poznajem Modrića, on je primjer na terenu i izvan njega. Od njega će svi učiti", rekao je Olmo.

Za bivšeg igrača Dinama Pep Guardiola je jednom prilikom rekao kako je "superioran igrač, čija je budućnost blistava", a hvalio ga je i Luis Enrique koji je istaknuo da je Olmo "prekrasan igrač, top razine".

"Cijenim te riječi. Imao sam sreću raditi s Luisom Enriqueom, on mi je dao kontinuitet u reprezentaciji. Cijenim tu priliku. Puno sam od njega naučio, a to što je rekao me čini ponosnim",

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Olmo se svijetu dokazao kao razigravač u Dinamu, ali u Leipzigu najčešće igra na krilnoj poziciji. No, kako kaže, to mu ne smeta.

"Nogomet se razvija, sve je manje 4-2-3-1 formacija, a sve više hibrida kao što su 4-3-3 ili 4-2-2-2. Igrači se prilagođavaju. Iako igram na krilu i dalje se osjećam kao desetka. Idem između linija. I Modrić je desetka, ali on je svestran, igra između linija, njegovo je posljednje dodavanje.

Igrači danas imaju obvezu igrati na više pozicija. Važna je fleksibilnost sustava, nogomet je dinamičan, jednom si u sredini terena, drugi put na krilu".

Općepoznata stvar je da je Olmo veliki humanitarac pa se tako odriče jedan posto plaće u humanitarne svrhe. Asu je otkrio da ga je na to nagnalo i igranje u Hrvatskoj.

'Osjetio sam da moram pomoći Hrvatskoj'

"Mi nogometaši imamo odgovornost. Ne samo pobjeđivati u utakmicama, već i odgovornost prema društvu. Nakon što sam živio u Hrvatskoj, osjetio sam da moram pomoći. Pomagali smo djeci koja su izgubila nekog u ratu. Puno sam toga doživio u Hrvatskoj. Igrao sam utakmice u gradovima koji su bili bombardirani, poput Vukovara. Osjećao sam da na neki način moram pomoći Hrvatskoj i tim obiteljima", zaključio je Olmo.

