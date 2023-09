Dani Olmo jedan je od najboljih stranaca u povijesti Dinama. Na Maksimir je stigao sa samo 16 godina iz Barcelone, ali to se pokazalo kao pun pogodak. U dokumentarnom filmu Come On Fútbol za DAZN govorio je o tom vremenu.

"Želio sam biti dio sportskog projekta i Dinamo mi je to omogućio. Nije sve savršeno kada napustiš Barcelonu. U Hrvatskoj sam to shvatio, postao sam čovjek, na i izvan terena", rekao je Olmo, kojeg je Dinamo 2020. prodao RB Leipzigu za 29 milijuna eura.

Olmo već tri godine podržava projekte u Hrvatskoj nastale s ciljem post-ratne obnove.

"Nogomet može pomoći na razne načine. Mi nogometaši smo utjecajne osobe, iako ponekad ne razmišljamo na taj način. Želio sam pomoći u Hrvatskoj. Na mene su najviše utjecali ljudi koji su proživjeli rat. Među njima je bilo i nogometaša. Neki nisu imali ruku ili nogu. Govorim o klupskim legendama", izjavio je Olmo.

'Dobio sam poziv hrvatske reprezentacije, no moj je san bila Španjolska'

Sjajni Španjolac otkrio je i da ga je Zlatko Dalić pokušao vrbovati da s Hrvatskom ide na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. gdje je Hrvatska ostvarila povijesni uspjeh i uzela svjetsko srebro.

"U tom sam trenutku bio najbolji igrač HNL-a, a španjolska reprezentacija me nije zvala. No rekao sam im da ne želim. Zahvalio sam im, no moj san bio je igrati za Španjolsku", otkrio je Olmo.

