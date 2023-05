Futsal Dinamo u tvrdoj je utakmici poveo pred kraj prvog poluvremena preko Luke Perića, kada je nakon asistencije Filipa Novaka imao laku situaciju za postizanje zgoditka.

Omišani su u drugo poluvrijeme krenuli dominantnije i odlučnije, s ciljem da postignu pogodak ili dva, što im je na kraju i pošlo za nogom. Prvo je u 27. minuti izjednačio Duje Kustura, da bi u 32. minuti Josip Jurlina eurogolom postigao pogodak za preokret i euforiju u dvorani, pogodak zbog kojeg se isplati doći uživo na utakmicu futsala i gledati kako to rade majstori.

Rezultat se do kraja susreta nije mijenjao, Dinamo je posljednjih 5 minuta igrao s igračem-vratarom, ali nisu uspjeli izjednačiti. Najopasniji je bio Čekol koji je u zadnjim minutama uzdrmao vratnicu.

Bila je ovo tipična utakmica finala, nabrijani su bili igrači i navijači, atmosfera je bila uzavrela jer je ulog zaista velik. Ipak, ono što se događalo u drugom poluvremenu mnoge je iznenadilo.

Kaos koji bi mogao usmjeriti ovu finalnu seriju

U 27. minuti došlo je do pogotka za izjednačenje, strijelac je bio Kustura. I onda nastaje pravi kaos. Igrač Olmissuma ničim izazvan kreće slaviti pogodak pred klupom Futsal Dinama, praktiči im se unoseći u lice. Klupa Dinama naravno reagira na tu provokaciju i dolazi do koškanja, ali to nije ništa naspram onog što se dogodilo u idućem napadu Omišana.

Danijel Dekanić čvršće je ušao u igrača domaće momčadi na što je poludjela čitava dvorana i momčad domaćeg sastava, a onda su se u stare downu našli Kustura i Perić. Kustura je najednom pao kao pokošen i onda nastaje prava ludnica, naguravanje na rubu prave tučnjave, pripomognuto uz gnjusno dobacivanje i skandiranje s tribina, koje je, nećemo se lagati počelo još u prvom poluvremenu utakmice.

Podijeljeno je malo more žutih kartona, a najbolji strijelac Dinama, Luka Perić, dobio je izravni crveni karton, dok je crvenim kartonom kažnjen i pomoćni trener Plavih.

Finale kao finale, puno visokih tenzija i borbe, ali ono što su potencirali određeni igrači Olmissuma, kao i navijanje s tribina na Ribnjaku zaista nisu bili za očekivati. Pogotovo ako uzmemo u obzir navijanje prepune Dvojke Doma sportova prošli tjedan u kojem protiv dalmatinske momčadi nije bilo nijednog ekscesa niti ružne riječi, što su pljeskom i riječima hvale kasnije dokazali i trener i igrači poraženih Makarana.

Sve to dodatno čudi kada se zna da predsjednik, a i ponajbolji igrač Gusara, Sekulić, navijaju za Dinamo. Ili za njih vrijedi posebna pravila kod njihovih navijača?

Što očekivati od druge utakmice finala ne možemo znati, ali uzbuđenja i tenzija neće manjkati, a kada se serija preseli u Zagreb nadamo se kako neće doći do sličnih scena gdje će na tribinama biti nekoliko tisuća navijača, koji sigurno ne mogu zažmiriti i praviti se da nisu vidjeli što se događalo na gostovanju njihovih ljubimaca.