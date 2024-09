Olić nakon poraza: 'Mi smo danas napravili korak naprijed'

Hrvatska U-21 reprezentacija je izgubila u Karlovcu od Portugala s 0-2 susret 8. kola skupine G kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se igrati u Slovačkoj od 11. do 28. lipnja sljedeće godine.

Prvi gol na utakmici postigao je Bernardo u 49. minuti, a pobjedu je potvrdio Borges u 89. minuti.

"Portugal je godina u vrhu u svim kategorijama europskog i svjetskog nogometa. Imaju kontinuitet kvalitetnih igrača već desetljećima. Jako su uigrani. Igraju fantastično kad nisu pod pritiskom", započeo je nakon utakmice izbornik mladih Vatrenih Ivica Olić pa nastavio:

"Jako sam zadovoljan kako su dečki odgurali prvo poluvrijeme, tu smo imali neke šanse, nažalost nismo uspjeli zabiti gol. Volio bih vidjeti kako bi utakmica onda izgledala i kako bi oni reagirali. No u odnosu na prvu utakmicu vidio sam zajedništvo i želju, to je put kojim želi da ide ova reprezentacija. Mi smo danas napravili korak naprijed, ništa ne ide preko noći. Vidio sam da dečki igraju jedan za drugoga, to želim gledati."

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Volio bih da u ova tri tjedna više minuta u klubovima dobiju Cvijanović, Zvonarek, Vidović i Hrgović, imamo dosta igrača koji su bez utakmica. Što više minuta dobiju, to će im značiti kada dođu u reprezentaciju."

Slijedi Andora pa ključna utakmica s Grčkom za drugo mjesto.

"Moramo se pripremiti najbolje što možemo. Grčka je doma pobijedila Portugal. Mi smo u Grčkoj igrali s Baturinom i Lukom Sučićem koje sada nemam. Očekuje nas teška utakmica, ali vjerujem u ovu momčad, da ćemo uzeti barem drugo mjesto i kvalifikacije".

