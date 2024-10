Olić nakon ključne pobjede mladih Vatrenih: 'Takve su utakmice najteže za sve'

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija je u susretu pretposljednjeg, 9. kola skupine G kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine održati u Slovačkoj, u Koprivnici svladala Andoru sa 2-0 (0-0) te s ta tri boda stigla na drugo mjesto ljestvice.

Strijelci su bili Dion Drena Beljo u 60. i Veldin Hodža u 86. minuti.

Izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić sažeo je dojmove nakon utakmice.

"Kao što smo i očekivali, prvo poluvrijeme je bilo dosta teško. Andora se branila sa svih 10 igrača, uglavnom su se fokusirali na obranu i držao ih je rezultat. Mi smo bili malo spori u prvom poluvremenu, dosta smo forsirali jednu stranu, nismo okretali strane kako bismo došli do više prostora i pokoje prilike više", rekao je Olić pa dodao koji je bio plan za drugo poluvrijeme u kojem su mladi Vatreni postigli oba pogotka:

"Dogovorili smo se da ćemo u nastavku pokušati igrati brže, i tražili smo više centaršuteva s poludistance s obzirom na to da smo u kaznenom prostoru imali Belju koji je svaku dugu loptu imao pod kontrolom ili je bio na njoj. S obzirom na njihov deficit u tom segmentu, on je bio dosta dominantan, a tako smo na kraju i dali gol, iz jednog centaršuta i druge lopte, i onda je bilo sve lakše. Utakmica se otvorila i išla je onako kako smo očekivali. Naravno da bi idealan scenarij bio da smo mogli otvoriti ranim golom, sigurno bi bilo drugačije. No, najvažnije je da smo ova tri boda upisali i na terenu. Te su utakmice najteže i najgore i za igrače i za nas trenere, da ih se dovoljno motivira da ipak upišu ta tri boda s obzirom na njihovu važnost, i da dođemo u situaciju da možemo biti drugi."

