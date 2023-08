AEK-OVCI TRENIRALI NA MAKSIMIRU / Oko stadiona opsadno stanje, a na travnjaku sjajna atmosfera: Domagoj Vida nije skidao osmjeh s lica

Nogometaši grčkog AEK-a odradili su trening na Maksimiru uoči dvoboja s Dinamom u utorak u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Taj susret, prvi u dvomeču, originalno je trebao biti odigran prošloga tjedna u Grčkoj, no on je otkazan zbog velikih nereda u kojima je jedan grčki navijač smrtno stradao pa su klubovi zamijenili domaćinstva. S obzirom na tu, vrlo napetu, situaciju nogometaši AEK-a su na trening stigli s policijskom pratnjom, no na travnjaku je situacija bila mnogo opuštenija, barem sudeći po fotografijama. Najraspoloženiji je bio legendarni hrvatski branič Domagoj Vida čiji je osmjeh "od uha do uha" zabiježio fotoreporter.