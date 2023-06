Španjolska nogometna reprezentacija u nedjelju je osvojila treće izdanje Uefine Lige nacija pobjedom u finalu odigranom pred 40.000 gledatelja na stadionu Feijenoord 'De Kuip' u Rotterdamu, do koje su Španjolci stigli boljim izvođenjem jedanaesteraca (5-4), jer nakon 120 minuta igre nije bilo pogodaka.

Nikola Vlašić, Marcelo Brozović, Luka Modrić bili su precizni izvođači u prve tri serije, ali je udarac Lovre Majera u četvrtoj seriji obranio Simon. Ivan Perišić je pogodio u petoj seriji i ostavio Hrvatsku "na životu". Joselu, Rodri, Mikel Merino, Marco Asensio bili su precizni za Španjolce, ali je u petoj seriji Aymeric Laporte pogodio gredu,

U šestoj seriji Simon je obranio udarac Brune Petkovića, a drugu meč-loptu za Španjolsku iskoristio je Dani Carvajal i tako donio trofej Španjolcima.

Jedan od igrača koji nije uspio realizirati jedanaesterac, Lovro Majer u srijedu se prvi put oglasio nakon utakmice sa Španjolskom.

"Man is the master of his own fate (Čovjek je gospodar vlastite sudbine). Hvala svim navijačima na fenomenalnoj atmosferi i podršci te nezaboravnom iskustvu", napisao je uz fotografije s utakmice na Instagramu. Odmah su mu se javili navijači koji su mu uzvratili porukama podrške.