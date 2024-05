Uzvratna utakmica finala Hrvatskog nogometnog kupa između Rijeke i Dinama na rasporedu je u srijedu na Rujevici od 18 sati, a sada je poznata i sudačka ekipa.

Hrvatski nogometni savez na svojoj je stranici objavio kako će glavni sudac biti Jakov Titlić iz Potravlja. Njegovi pomoćnici su Hrvoje Radić i Goran Perica, a četvrti sudac je Patrik Kolarić. U VAR sobi će sjediti Dario Bel, a njegov pomoćnik će biti Marjan Tomas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treba spomenuti kako Titlić ove sezone niti jednom do sada nije sudio utakmicu Rijeke, a Dinamu je sudio u dva navrata i to oba puta protiv Rudeša. Ukupno je sudio samo deset HNL utakmica ove sezone, a od početka ožujka do danas je sudio samo jednu ligašku utakmicu između Osijeka i Lokomotive prije tri tjedna.

Podsjetimo, prvi susret na Maksimiru završen je bez golova, a u finalu vrijedi i pravilo gola u gostima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa