Hrvatski prvoligaš Rijeka ovoga je ljeta u svoje redove doveo Marija Vrančića, 33-godišnjeg veznjaka koji je pet godina proveo u Engleskoj, pretežito u Championshipu, a na Rujevicu stiže kao posuđeni igrač Stoke Cityja.

Vrančić je rođen u Slavonskom Brodu, a odbio je reprezentaciju Bosne i Hercegovine te je nastupao za Njemačku u mlađim uzrastima. Karijeru je počeo u Mainzu, igrao je za drugu momčad Borussije Dortmund, a kasnije je preselio u Paderborn.

Sada je Vrančić u razgovoru za Sportske novosti otkrio da je dobio poziv da nastupa za Hrvatsku kada je bio mladi igrač, no odbio je HNS zbog Njemačke.

"Prvi put je BiH napravila kontakt prema meni dok je izbornik bio Safet Sušić, no onda još nisam imao državljanstvo BIH. Morao sam malo čekati, a u međuvremenu je izbornik postao Mehmed Baždarević, kod kojeg sam upisao i svoj debi za reprezentaciju. Kod njega sam najviše i igrao, nakon toga je kormilo preuzeo Robert Prosinečki, imao sam još jedan poziv u kojem nisam igrao, a onda je uslijedio još jedan poziv na koji se nisam mogao odazvati zbog ozljede i nekako sam pao u drugi plan. Nemojte me pitati zašto, ne znam ni sam. Hrvatska? Pa, bio je jedan poziv dok sam još bio mlad igrač, s 15-16 godina me je netko kontaktirao, sada više ne znam ni tko. Još nisam imao njemačko državljanstvo, no oni su me tada htjeli, ali ja sam se već odlučio braniti boje Elfa. Sve je ostalo na tom jednom pozivu, Njemačka se maksimalno založila na mene, s U-19 momčadi sam bio i prvak Europe. Lijepe su to uspomene", izjavio je.

Vrančić je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitirao 2015. godine i za "Zmajeve" nastupio šest puta.