Osmina finala španjolskog Kupa kralja donijela je još jed El Madrileno, veliki madridski derbi između Atletica i Reala. Atletico je na svom Metropolitanu poveo u 39. minuti golom Samuela Lina koji je s(p)retno došao do lopte nakon što ju je pokušao izbiti Rudiger, a Real se vratio u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena autogolom Jana Oblaka.

Gol za 1:1 pokrenuo je i rasprave na društvenim mrežama jer mnogi smatraju kako se gol trebao pisati Luki Modriću. Slovenski vratar loše je procijenio centaršut Luke Modrića, koji je izveo prekid. Modrićeva lopta padala je u visini peterca, a Oblak je krenuo na nju. Međutim, u toj borbi za loptu bilo je još nekoliko igrača pa je Oblak na kraju nespretnom intervencijom ispao tragičar.

Gol pogledajte OVDJE.

Inače, Modriću je gol protiv Atletica jedini koji mu nedostaje. Odigrao je Luka čak 36 El Madrilena, ali nikad nije postigao pogodak u njima.

Utakmica je u tijeku, a Atletico vodi 2:1.

U ranijem terminu Barcelona je na gostovanju kod Unionistasa slavila 3:1, no do pobjede nikako nije došla lako kao što to možda sugerira rezultat. Gubili su igrači Xavija nakon gola Gomeza u 31. minuti, a izjednačio je Torres u 45. minuti. Za 2:1 zabio je Kounde u 69., a konačni rezultat postavio je Balde u 73. minuti susreta.

