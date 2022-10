Prema mnogima najbolji napadač svih vremena Ronaldo Nazario, dobio je novi biografski dokumentarni film u produkciji DAZN-a u kojem je govorio o dosta kontroverznim temama i malo poznatim detaljima iz svoje bogate i turbulentne karijere.

Povodom izlaska dokumentarca naziva "Fenomen: Uspon, pad i iskupljenje", Ronaldo je dao intervju za Marcu u kojem je otkrio neke detalje iz svoje karijere.

"Osvojio sam osam u karijeri sve osim Lige prvaka, ali ne bih to mijenjao čak niti za naslov prvaka na SP-u 1994. godine, premda na tom prvenstvu nisam igrao niti minute. Nama Brazilcima je ta titula najbitnija i zbog toga mi je naslov prvaka na SP-u 2002. godine najveći uspjeh u karijeri, a posebno nakon svega što sam proživio na SP-u četiri godine ranije i svih tih godina: ozljede, poraz u finalu '98., napadaj koji sam preživio večer prije finala", pričao je Ronaldo i zatim su ga baš konkretno pitali koliko je bio spreman za to finale 1998. godine jer je napadaj koji je dobio noć prije bio poput napada epilepsije.

Zidane ga iznenadio

"Bio sam na 100 posto i toliko od sebe sam dao, a to radim na svakoj utakmici. Taj naš poraz 3:0 i moju lošiju igru ne treba mistificirati. Znate, nogomet je daleko jednostavniji od onog kako ga ljudi predstavljaju i što od njega rade. Jednostavno, tog dana Francuska je bila bolja od nas i mi smo morali to prihvatiti te učiti iz tog poraza", komentirao je Ronaldo.

Ronaldo je 90-ih godina imao seriju teških ozljeda, a kaže da ga je onda iznenadio Zinedine Zidane. "Zidanea sam nevjerojatno cijenio, još od našeg prvo susreta kada sam igrao za Inter, a on za Juventus. Tada je počela naša veza puna uzajamnog štovanja i divnog odnosa. Međutim, to se sve svodilo na teren, van njega nismo se čuli ili družili. Zato me oduševilo što je napravio kada sam doživio drugu tešku ozljedu u karijeri. Završio sam u bolnici, operiran sam i Zidane me iznenadio kada me došao posjetiti kao prva osoba nakon članova moje obitelji. Sjeo je pokraj mene i rekao mi da budem hrabar i da ozdravim što prije jer me nogomet treba. Nakon toga smo srdačno pričali i neopisivo mi je značilo imati ga uz sebe u tako teškom životnom razdoblju", otkrio je Ronaldo.

Borba s depresijom

Dotakao se Ronaldo i jedne vrlo osjetljive teme - depresije. Ronaldo pati od ove bolesti i sada je opisao svoju borbu."Već dvije i pol godine idem na psihoterapiju i sada daleko bolje shvaćam sve što mi se događalo i od čega sam sve patio. Morate, znati da sam ja dijete generacije u kojoj se sazrijevalo tako da te se kao dijete baci u džunglu i to se moralo raditi bez ikakve drame", priča Ronaldo pa nastavlja.

"Mi nogometaši te generacije, bili smo izloženi ogromnom mentalnom stresu bez da smo za to bili pripremljeni. Osim toga, to se događalo na početku ere interneta, kada su informacije počele putovati do tada nevjerojatnom brzinom. U to vrijeme nije se uopće vodilo računa o mentalnom zdravlju igrača. Danas svi klubovi imaju psihologe koji su na raspolaganju igračima, u moje vrijeme toga nije bilo", konstatira Ronaldo i napominje dalje kako se znalo za taj problem, ali se ništa nije poduzimalo.

"Znalo se ne samo tada nego i daleko ranije da nogomet donosi ogroman stres, koji može odigrati ključnu ulogu na čovjekovo zdravlje i psihu do kraja života. Svi smo itekako bili svjesni tog problema, ali smo se pravili da ne postoji. Vladalo je apsolutno ignoriranje depresije u mojoj generaciji nogometaša. Mnogi od njih proživljavali su užasna razdoblja depresije zbog nedostatka privatnosti, slobode. Ti problemi bili su jako očiti, ali nitko nam nije nudio rješenja", komentirao je Ronaldo.