Uvodi se novo nogometno pravilo koje će ugasiti vratarska zadržavanja, imaju osam sekundi, a onda...

Sprema nam se novo nogometno pravilo. IFAB, organizacija koja nadgleda nogometna pravila u procesu je isprobavanja novog pravila.

Riječ je o tome koliko dugo vratari mogu držati loptu u svojim rukama. Dosadašnje pravilo je šest sekundi, ali je vrlo blago, to jest, tolerira se i puno duže. U praksi, suci dopuštaju i 10-15 sekundi i onda tek upozoravaju vratara da ispuca ili doda loptu. Po novom pravilu, vratari će imati pravo držati loptu u rukama osam sekundi, sve preko toga znači udarac iz kuta za protivničku ekipu. Funkcionirat će ovako: sudac će početi brojati kada vratar bude imao loptu u naručju, kada dođe do pet dignut će ruku u zrak i pokazati da broji od pet do nula. Ako se vratar ne riješi lopte, protivnička ekipa će dobiti korner na strani koja je bliža vrataru u trenutku kazne. Za drugi takav prestup vratar će dobiti žuti karton.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pravilo je to slično futsalskom, a trebalo bi smanjiti zadržavanje vremena od strane vratara i sveukupno ubrzati igru. IFAB nadgleda ovo pravilo koje je u ranoj fazi testiranja i provodi se u nekim ligama kao što je malteška i juniorska engleska Premier liga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica priznao što su dinamovci dobili nakon poraza od Hajduka: 'Dobro smo radili od utorka'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa