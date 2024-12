Novi trener o situaciji u Milanu koji stoji na putu Dinama do raja: 'Ako je tako, to nije dobar znak'

Intenzivno živim nogomet i sve oko njega, pa želim da su takvi i moji igrači, kao i navijači, rekao je na službenom predstavljanju 50-godišnji Portugalac Sergio Conceicao, novi trener nogometaša Milana.

Conceicao je s Milanom potpisao ugovor do kraja lipnja 2026. godine te je na klupi zamijenio sunarodnjaka Paula Fonsecu koji se vrlo kratko zadržao na tom poslu. Na ljestvici Serie A Milan je trenutačno osmi, dok je u Ligi prvaka na 12. mjestu s četiri pobjede i dva poraza.

Milan će baš biti posljednji suparnik hrvatskom prvaku Dinamu u ligaškom dijelu natjecanja, ta se utakmica 8. kola u Zagrebu igra 29. siječnja.

„Nije dobar znak ako sam došao ovdje usred sezone. Znači da je nešto krenulo lošim putem. Nemamo puno vremena, ali izgovore neću tražiti. Duh i mentalitet momčadi uvijek moraju biti na vrhuncu, o tome nema rasprave, a među igračima želim uvijek vidjeti sjaj u očima kada se dolazi u Milanello“, rekao je Sergio Conceicao koji je kao igrač, između ostalih, nosio dresove talijanskih klubova Lazija, Parme i Intera.

„S Milanom se sve dogodilo vrlo brzo, a jednom od najboljih klubova na svijetu nikako nisam mogao reći ne. Trenerski posao je stresan, a moram priznati da sam stres u Milanu već osjetio. No, to je sasvim u redu, ništa drugo ne mogu ni tražiti. Imat ćemo vremena pričati o detaljima, o promjeni sustava, dinamici i bilo čemu“, rekao je Conceicao koji je posljednji posao obavljao u Portu gdje je bio trener od 2017. do ove godine.

Sergio Conceicao nije mogao pomisliti teži početak u Milanu, slijedi mu na premijeri gostovanje kod velikog rivala Juventusa 3. siječnja.

