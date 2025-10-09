Novi skandal uoči utakmice Srbije i Albanije: Čovjek koji je upravljao dronom ponovno šokira izjavom

Nogometna reprezentacija Srbije u subotu će u Leskovcu dočekati Albaniju u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Utakmica će se igrati na stadionu Dubočica, ali uoči susreta pažnju javnosti ponovno je privukao Ismail Morina, albanski navijač poznat kao Balisti, koji je 2014. godine upravljao dronom iznad stadiona Partizana u Beogradu – incidentom koji je tada prekinuo utakmicu i izazvao velike političke tenzije između dviju zemalja.

'O svemu su odlučili oni koji misle da drže sve pod kontrolom, a zapravo nemaju ništa,'

Morina se ovih dana oglasio na društvenim mrežama i ponovno izazvao buru reakcija. Na svom Facebook profilu, gdje ga prati gotovo 60 tisuća ljudi, objavio je niz neprovjerenih tvrdnji tvrdeći da je “ishod utakmice već dogovoren”, ne samo za nadolazeći susret, nego i za onaj koji se 2015. godine igrao u Elbasanu.

'Utakmica Albanija – Srbija 2015. bila je unaprijed određena političkom odlukom. A i sada je već odlučeno kako će završiti. O svemu su odlučili oni koji misle da drže sve pod kontrolom, a zapravo nemaju ništa,' napisao je Morina u objavi.

Podsjetimo, utakmica Srbije i Albanije u Beogradu 2014. godine prekinuta je nakon što je na teren s dronom spuštena zastava “Velike Albanije”, što je izazvalo masovni sukob igrača i navijača. UEFA je tada registrirala utakmicu službenim rezultatom 3:0 za Albaniju, dok je Srbija dodatno kažnjena disciplinski. U uzvratu, odigranom 2015. u Elbasanu, Srbija je pobijedila 2:0 golovima Aleksandra Kolarova i Adema Ljajića u završnici utakmice.

Morina je i ovoga puta uputio poruku albanskim reprezentativcima, pozivajući ih da “ne budu dio predstave”:

'Rugaju se navijačima, pretvaraju sport u kazalište lutaka. Igračima, posebno kapetanu, poručujem: ne prodajte svoj integritet. Obucite dres s ponosom, a ne kao masku,' napisao je Balisti.

Njegove izjave izazvale su brojne reakcije u regiji, ali većina komentara u javnosti smatra ih provokacijom i pokušajem stvaranja napetosti uoči utakmice visokog rizika.

Susret Srbije i Albanije odigrat će se u subotu, a sigurnosne službe najavile su pojačane mjere kako bi se spriječili mogući incidenti i osiguralo mirno odigravanje utakmice.

