Hrvatski reprezentativac i jedan od najboljih hrvatskih nogometaša, Marcelo Brozović, još uvijek ne zna gdje će igrati sljedeće sezone. Brozoviću na kraju ove sezone istječe ugovor s Interom i već se tjednima spekulira o tome gdje bi mogao nastaviti karijeru.

Brozovića navodno traže Manchester United, Tottenham, Newcastle, PSG, Barcelona i još poneki europski velikan, ali još uvijek se u igri nalazi i Inter, njegov matični klub. Proteklih se dana pisalo kako su pregovori između Hrvata i Intera bili neuspješni, ali na kraju je, izgleda, ipak došlo do preokreta.

Nova runda

Naime, ugledni ekspert za transfere, Fabrizio Romano, kao i Gazzetta dello Sport, javljaju kako je ipak došlo do nove runde pregovora između Brozovića i kluba. Do sada je najveći problem za Inter predstavljala Marcelova plaća jer Hrvat navodno, prema Tuttosportu, traži između 6.5 i sedam milijuna eura po sezoni. To je otprilike dvostruko više nego što sada zarađuje i Talijani pišu kako mu Inter, koji ima velikih financijskih poteškoća, ne može toliko dati.

Gazzetta pak piše kako je Inter na koncu ipak krenuo u novu rundu pregovora jer trener Simone Inzaghi u Brozoviću vidi ključnog igrača i za njega nema zamijene, no ne ističu da će mu ispuniti tražene uvjete, tako da bi i ova runda vrlo lako mogla biti neuspješna za Inter.