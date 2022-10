Karim Benzema, napadač madridskog Reala i francuski nogometni reprezentativac, osvajač je Zlatne lopte, koju France Football dodjeljuje najboljem svjetskom nogometašu.

U intervjuu za France Football, pričao je svom suigraču Luki Modriću, kojeg je posebno nahvalio:

"S Modrićem ne morate razgovarati na terenu, on komunicira očima. Pogleda me i zna kako je moje tijelo pozicionirano. Ja pogledam njega i znam u kakvoj je on poziciji. I obojica znamo što će se dogoditi", rekao je Benzema i nastavio

'Veliki igrač'

"Protiv Paris Saint-Germaina na Bernabeuu svi su mislili da će Modrić pucati kod gola za 2:1, ali ja sam znao da će dodati. Oči, kretnje i glava gledaju se prije nogu. Velikim je igračima pogled dovoljan da razumiju situaciju."

Ta velika pobjeda nad PSG-om ih je odvela u četvrfinale Lige prvaka, koju su na kraju i osvojili.