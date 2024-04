Liverpool je u 35. kolu Premier lige napravio novi kiks u borbi za naslov prvaka, remizirali su 2-2 kod West Hama u Londonu.

Čekićari su poveli u 43. minuti kada je zabio Bowen, da bi Redsi izjednačili u 48. preko Robertsona. Gosti su do potpunog preokreta stigli u 65. minuti kada su si domaćini u jednoj gužvi nakon nekoliko odbijanja sami zatresli mrežu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 77. minuti za konačnih 2-2 zabio je Antonio.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp najplaćeniju zvijezdu kluba Mohameda Salaha držao je na klupi do 79. minute, a u trenutku kada je Egipćanin ulazio u igru došlo je do verbalnog sukoba njih dvojice. Kako je to izgledalo možete pogledati ovdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Redsi su sada na 75 bodova, dva manje od Arsenala koji ima i utakmicu manje, te jednom manje od Manchester Cityja, koji ima čak dvije utakmice manje. West Ham je osmi s 49 bodova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa